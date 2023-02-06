انت الان تتابع خبر ما هو الفحص الطبي للرخصة في السعودية.. أسماء المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفحص الطبي للرخصة هو فحص السلامة العقلية والبصرية للشخص حتى يتمكن من استخراج رخصة قيادة للسيارة، حيث انه لا يستطيع استخراج رخصة القيادة بدونها، الفحص الطبي يشمل نوعين من الفحص وهم فحص السلامة البدنية وفيها يتم فحص أن السائق للسيارة بحالة جيدة وقادر على استخدام أطرافه في القيادة أما هناك فحص آخر للسلامة البصرية ليفحص مدى سلامة بصره وقدرته على الرؤية داخل السيارة أثناء القيادة.

الكشف الطبي لتجديد رخصة القيادة

بعد الانتهاء من اختبارات السلامة البدنية والعقلية، يجب عليك التقديم على رخصة القيادة في خلال مدة لا تتعدى عن 3 أشهر فقط، حيث أن بعد تخطي هذه المهلة، لا تستطيع أن تستخرج رخصة قيادة أو حتى العمل على تجديدها وتعتبر ملغيًا.وبذلك تنتهي سعر الفحص الطبي لتجديد الرخصة، سعر الفحص الطبي لتجديد الرخصة يختلف من مدرسة تدريبية إلى أخرى وتختلف من مكان إلى آخر ولكنها لا تتجاوز الحد الأدنى 100 ريال سعودي والحد الأقصى حوالي 300 ريال سعودي.

شروط الكشف الطبي لرخصة القيادة

عليك اتباع الإجراءات اللازمة للكشف الطبي الضروري لاستخراج رخصة قيادة السيارات او تجديدها، وهذه الشروط كالتالي:

على أن يكون المتقدم على رخصة القيادة سداد جميع الرسوم المطلوبة منه من رسوم الفحص الطبي ورسوم رخصة القيادة.

يجب على المتقدم للكشف الطبي أن يكون اتم تسديد جميع المخالفات المرورية السابقة التي عليه.

على أن يكون المتقدم للكشف الطبي سليم ومعافى ولا يحتاج إلى تناول الأدوية ولا يعاني من أمراض صحية مزمنة.

على أن يكون المتقدم تم فحصه بانه غير مدمن أو متعاطي للأدوية المخدرة او المخدرات.

على أن يلتزم المتقدم لطلب الفحص الطبي بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه لإجراء الفحص الطبي لرخصة القيادة.

على أن يقوم المتقدم بطلب الكشف الطبي على إتمام وإجراء الكشف الطبي في أحد المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية السعودية.

ما هي تفاصيل الفحوصات الواجب اجتيازها

على المتقدم لاستخراج رخصة القيادة او تجديدها إجراء واختبار بعض الفحوصات الطبية التي من الواجب الانتهاء منها حتى يستطيع المتقدم الحصول على رخصة القيادة التي تمكنه من قيادة العربات داخل المملكة السعودية، وهذه الفحوصات كالتالي:

فحص النظر لمعرفة مدى سلامة البصر ومدة قوة البصر وإذا كان يعاني من ضعف أو طول للنظر أو مشاكل أخرى.

التأكد أثناء إجراء فحوصات للنظر بأن السائق لا يعاني من عمى الألوان أو أمراض مزمنة بالعين.

التأكد من أن المريض لا يعاني من أمراض عصبية مزمنة مثل الصرع أو التشنجات لآن هذا ربما يعرضه ويعرض الجميع حوله إلى الخطر.

العمل على فحص نسبة السكر في الدم وقياس ضغط الدم والأمراض المزمنة المتعلقة بالقلب وأمراض الأعصاب المزمنة.

التأكد من فحص السائق لدمه خالي من إدمان المخدرات أو أي أدوية لها تأثير مخدر.

التأكد من خلال فحص الدم من أن المتقدم على الرخصة خالي من إدمان الكحوليات لأنه إذا تبين ذلك، يمنع على الفور من استخراج رخصة القيادة او تجديدها.

يستطيع المتقدم إجراء فحوصات أخرى للتأكد من سلامته الصحية والجسدية عن طريق إجراء فحوصات للدم اخرى أو إجراء أشعة على باقي أعضاء الجسم.

التأكد من ان المتقدم لاستخراج الرخصة او تجديدها بأنه لم يجري أي عمليات جراحية كبيرة في خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، حيث يكون المتقدم خلالها غير قادرة على التركيز في القيادة لظروفه الصحية إلا بعد التعافي بشكل كامل.

يتم إجراء بعض الفحوصات الإضافية للأشخاص التي تتجاوز أعمارهم عن الـ 40 عام للتأكد من سلامته الصحية والجسدية.

يجب إجراء الفحص الطبي للنظر للمتقدمين على قيادة السيارة الذين أعمارهم أقل من 40 عام كل 10 سنوات.

إجراء الفحص الطبي للنظر للذين أعمارهم ما بين ال 70 عام إلى 80 عام كل خمس سنوات.

إجراء الفحص الطبي للنظر للذين أعمارهم تتعدى ال 80 عام كل سنتين فقط.

أسماء المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية

يلتزم المتقدم على استخراج رخصة القيادة او تجديدها بأنه من الواجب عليه إجراء الفحص الطبي لدى المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الداخلية بالسعودية وهي كالتالي:

مستشفى القوات المسلحة بالخرج

إدارة الأمراض الصحية بجازان

جامعة الملك عبد العزيز الإدارة الصحية

الشئون الصحية بالحرس الوطني

الشؤون الوطنية للخدمات الطبية

الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع الفحص الطبي للرخصة ؟

هناك نوعين من الفحص حتى يستطيع الشخص استخراج رخصة قيادة وهما:

فحص السلامة البدنية، فحص السلامة البصرية.

ما هي شرط الكشف الطبي لرخصة القيادة؟

يجب على المتقدم سداد رسوم الفحص الطبي المطلوبة، وأن يكون المتقدم قد أتم تسديد جميع المخالفات المرورية، أن يكون المتقدم متعافى بدنيا ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

ما هي أهم المراكز الطبية المعتمدة بالمملكة؟

الشئون الصحية بالحرس الوطني ، جامعة الملك عبد العزيز الإدارة الصحية وغيرها.