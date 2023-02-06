انت الان تتابع خبر بشرى سارة لجميع العاطلين في السعودية .. صرف دعم مالي يصل إلى هذا المبلغ .. ماهي الشروط ؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية في معرفة شروط صرف دعم مالي للعاطلين في السعودية يصل إلى 2000 ريال سعودي، فهو يعد من أهم أشكال الدعم المالي التي ينتظرها الكثير من الشباب العاطلين عن العمل بالمملكة، ويكون هذا الدعم في صورة دخل شهري يمكن من خلاله تغطية التكاليف المعيشية الضرورية من قبل المستفيدين.

صرف دعم مالي للعاطلين في السعودية يصل إلى 2000 ريال سعودي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت عن دفع تعويضات مالية للشباب العاطلين في صورة دعم العاطلين عن العمل، حيث أنه يتم صرف دعم مالي للعاطلين في السعودية يصل إلى 2000 ريال سعودي.

يتمثل الهدف الرئيسي من توفير هذا الدعم في تقديم يد العون والمساعدة للشباب العاطلين عن العمل حتى يستطيعون الحصول على فرصة عمل مناسبة، ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى تقليل معدل البطالة في السعودية.

صرحت الوزارة أنه سوف يتم إضافة قيمة هذا الدعم في الحسابات المصرفية الخاصة بالفئات المستفيدة شهريًا عند حلول موعد صرفها المقرر.

شروط التقديم في حافز

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عددًا من الشروط الواجب استيفاؤها في الشخص الذي يرغب في التسجيل في هذا البرنامج حتى يتم صرف دعم مالي للعاطلين في السعودية يصل إلى 2000 ريال سعودي، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

ألا يكون المتقدم مشاركًا في أحد الأنشطة التجارية في السعودية.

أن يكون المتقدم لديه القدرة على مزاولة العمل، بالإضافة إلى الرغبة في البحث عن فرصة عمل مناسبة للالتحاق بسوق العمل.

الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم يجب ألا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

عدم حصول المتقدم على مخصصات البطالة التي تصرفها الحكومة السعودية.

ألا يكون المتقدم لا يزال طالبًا في أحد المراحل التعليمية.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيًا بشكل مستمر على الأراضي السعودية، وألا تقل فترة إقامة بالمملكة قبل تقديم طلب الحصول على هذا الدعم عن عشرة أشهر.

عمر المتقدم يجب ألا يزيد عن أربعين عامًا، وألا يقل عن عشرين سنة.

يجب ألا يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويحصل في نهاية كل شهر على معاش الشيخوخة أو معاش التقاعد عن العمل.

التسجيل في حافز 2000 ريال 1444

يمكن للرجال والنساء الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها الوزارة للتسجيل في برنامج دعم العاطلين تقديم طلب الحصول على الدعم بشكل إلكتروني من خلال تطبيق عددًا من الخطوات، وهي تتمثل فيما يلي:

في البداية يجب الدخول إلى رابط موقع حافز.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات الشخصية في الأماكن المحددة لها بطريقة صحيحة، مثل الاسم، رقم التعريف، ورقم الهاتف المحمول.

تسجيل باقي البيانات اللازمة.

التحقق من صحة البيانات السابق إدخالها.

الانتظار لعددًا من اللحظات حتى يتم استلام كلمة مرور مؤقتة على الهاتف المحمول، ثم يتم إضافتها في المربع المحدد لها.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد، وبذلك يكون الشاب العاطل عن العمل تمكن من إتمام عملية التسجيل في برنامج حافز بنجاح.

مميزات التسجيل في حافز

هناك عددًا من المميزات التي يحصل عليها المواطن السعودي عند التسجيل في برنامج حافز، منها ما يلي: