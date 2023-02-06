انت الان تتابع خبر عاجل .. تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية من خلال أبشر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية كشفت منصة "أبشر" السعودية أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية لسكان المملكة بسهولة من خلال خدمة الأفراد على هذه المنصة.

أوضحت المنصة عبر حسابها على تويترأن طريقة التنفيذ تتم من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الخدمات من علامة تبويب أفراد الأسرة، ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

كما أطلقت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية خدمة الهوية الرقمية لأفراد عائلة المقيم على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر أفراد" للسماح للمقيم بمراجعة الهوية الرقمية لأفراد عائلته والاطلاع عليها واستخدامها. البيانات، واحتفظ بنسخة للرجوع إليها عند الحاجة.

وأكدت الجوازات أن صورة الهوية الرقمية لأفراد عائلة المقيم، والمقدمة عبر منصة "أبشر أفراد" تتيح لمالكها حملها وإظهارها لرجال الأمن داخل السعودية، ولا يحتاج حاملها لطباعة بطاقة المقيم. هوية.

كما أكدت ان هذه الخدمة امتداد للحلول التقنية الرقمية للمديرية العامة للجوازات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الاستفادة من منصة وزارة الداخلية (أبشر) دون الحاجة لزيارة مقرها الرئيسي.

منصة أبشر

جدير بالذكر أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن الانتهاء من المرحلة الثالثة من جواز السفر السعودي الإلكتروني، وقدمت تجديده لجميع المعالين دون سن 21 عامًا عبر منصة وزارة الداخلية أبشر.

ما هي غرامة انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية ؟

في أول مخالفة يعاقب المخالف بغرامة قدرها 5000 ريال للمخالفة الثانية غرامة 5000 ريال أو الحبس لمدة شهر أو كليهما.

هل هناك فترة سماح بعد انتهاء الزيارة؟

يحصل حاملو تأشيرات السائحين والزوار على فترة سماح مدتها 10 أيام للحصول على التمديد وإذا بقي السائح أو الزائر بعد فترة السماح يتم فرض الغرامات التالية: 30 يومًا إما لتعديل أوضاعهم والحصول على رعاية جديدة أو مغادرة البلاد.

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة لأكثر من 180 يومًا؟

باستثناء المواطنين السوريين يمكن تمديد تأشيرة الزيارة عدة مرات طالما أن فترة التمديد الإجمالية لا تتجاوز ستة أشهر (180) يومًا.