انت الان تتابع خبر خريطة هدد جدة وإزالة الأحياء العشوائية .. حقيقة إيقاف هدد جده وسبب ايقاف الهدد في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بخصوص ما تداول من أخبار حول موضوع هدد جدة فقد أعلنت "الأمانة العامة" لمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد توقف هدم الأحياء العشوائية في جدة استئناف أعمال هدم العشوائيات في العديد من أحياء جدة، وأهمها هي "حي الورود" و "حي بني مالك"، كل التفاصيل على خريطة إزالة الأحياء العشوائية بجدة ، بالإضافة إلى التعرف على ما هي حقيقة ايقاف هدد جده وسبب ايقاف الهدد في السطور التالية.

وسيتم تفكيكه ثم إعادته مرة أخرى وبنائه وفق أسلوب مجتمع متطور يفي بمعايير دولة حديثة، كما تم الإعلان عن تشييد حضر جدة وفق الخطة الزمنية التي وضعتها حكومة بلدية جدة.

حقيقة إيقاف هدد جده وسبب ايقاف الهدد

كثرت الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة حول وقف نقل جدة ، لكن هذه الأخبار ما زالت مجرد شائعات، لأن الحكومة ما زالت تنفذ قرار الانتقال لعدة أسباب، أهمها:

وتحتوي العشوائيات على منازل متهدمة جاهزة للانهيار لأن بنائها يتم دون أي تخطيط أو تنظيم.

الشوارع والطرق في هذه المناطق غير معبدة، ولا يوجد سقف أسود أو أرصفة.

يؤدي سوء تنظيم الشوارع إلى تكدس القمامة ووجود مستنقعات مائية تؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الخطيرة.

جودة الخدمات الصحية رديئة بسبب عدم وجود مرافق وخدمات عالية الجودة في هذه المناطق.

مستوى التعليم منخفض وعدد غير المتعلمين في ازدياد.