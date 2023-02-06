رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد في السعودية

كم من الوقت يستغرق رفع تعليق الخدمة

مؤسسة النقد حجز موعد حتى يتم الدفع، خصصت وزارة الداخلية السعودية رقم مؤسسة النقد من خلال رقم دفع إلكتروني كما أنها فريدة من نوعها للمحكمة التنفيذية رقم 169 وعندما تكتمل عملية الدفع بنجاح، ترفع السلطات المختصة تعليق الخدمات في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الدفع وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي أصدرت أمر التعليق تتكون من ست وزارات ومنظمات حكومية يجب أن تقدم توصياتها في غضون 60 يومًا.

درجات التوقف عن الخدمة

استخدمت وزارة الداخلية السعودية درجات التوقف عن الخدمة لحماية حقوق المواطنين وإجبار الملزمين على الدفع ويتحقق ذلك من خلال تعليق الخدمات، الذي حدث سابقا في غضون 30 يوما بين إحالة الطلب إلى المحكمة والتحقق من الشروط القانونية وإصدار أمر التنفيذ، فضلا عن منح فترة سداد مدتها 5 أيام لتسهيل الإجراءات عن طريق المحكمة.

بالنهاية قد قمنا بعرض كافة التفاصيل والمعلومات عن رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد وكم من الوقت يستغرق رفع تعليق الخدمة وشروط مؤسسة النقد السعودي.

الاسئلة الشائعة

كيفية تقديم طلب تعليق الخدمة المؤقتة إلى محكمة التنفيذ

تنقل إلى منصة النقد اختيار خدمات التنفيذ من قائمة الخدمات الإلكترونية و اختر الخدمة «طلب تأجيل السند التنفيذي» ورابط الخدمة من قائمة خدمات التنفيذ ثم حدد السند الذي تريد طلب التأجيل.

كم من الوقت يستغرق رفع تعليق الخدمات بعد الدفع ؟

يرفع وقف الخدمات إذا أعيد الحق إلى أصحابه أو إذا تلقى المواطن مهلة أو وسيلة يرفع التعليق في غضون 24 ساعة والتحقق من صحة السلطات المختصة باستخدام أبشرمن خلال إدخال رقم هويتك على البوابة، يمكن للمواطنين التعرف على تعليق الخدمة

هل يوجد خصم الراتب عند إنهاء الخدمات ؟

ويلغى ثلث كامل أجر أو مرتب المدينين الآخرين و هذا الثلث هو الراتب الصافي المقدر بنسبة 33٪، ولا يجوز حجزه إلا بأمر من السلطة المختصة.