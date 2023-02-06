انت الان تتابع خبر عاجل تحذيرات هامة للجميع في السعودية .. هذا ما سيحدث خلال ساعات و توقعات حالة الطقس في جدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لمركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية تأثر معظم مناطق المملكة العربية السعودية بتقلبات جوية شديدة تبدأ يوم الإثنين القادم والتي سيمتد تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الحالي يوم الجمعة وستشهد معظم مناطق المملكة عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة وأتربة مثارة، كما ستشهد معظم المناطق الشمالية من المملكة تساقط الثلوج، تابع معنا لتتعرف على التقلبات الجوية التي ستشهدها المملكة في الأسبوع الحالي.

تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من انقلاب حاد في الطقس على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم الإثنين المقبل كما عبرت الأرصاد الجوية عن حدوث الآتي:

انخفاض حاد في درجات الحرارة.

نشاط رياح قوي مصاحب للأتربة المنتشرة في الأجواء.

تساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة على معظم مناطق المملكة.

تشهد الأطراف الشمالية للمملكة سقوط الثلوج.

طقس السعودية اليوم

تبلغ درجة الحرارة العظمى 21°.

تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 11°.

لا يوجد تساقط للأمطار على المملكة اليوم.

نسبة الرطوبة تصل إلى 43%.

تبلغ سرعة الرياح إلى 10 كم/ ساعة.

كيف اجواء جدة الان؟

تبلغ درجة الحرارة العظمى 28°، كما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 18°، وتصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ ساعة.

كيف أجواء المدينه المنوره الان؟

صافي تقريبا مع تواجد سحب بسيطة وتبلغ درجة الحرارة العظمى إلى 26° وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 12° كما تبلغ سرعة الرياح إلى 16 كم/ الساعة.

متى ينزل الأمطار؟

تبدأ هطول الأمطار على السعودية بداية من يوم الإثنين القادم كما وضح مركز الأرصاد الجوية السعودي وتمتد حتى يوم الجمعة.