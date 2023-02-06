انت الان تتابع خبر السعودية تعلن خبر سار لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة يتعلق بفاتورة الكهرباء .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت لجنة فض المنازعات في المملكة العربية السعودية عن إتمام حل 561 قضية مرفوعة ضد شركة الكهرباء أغلبها قضايا تعويض حيث بلغت 70% من مجموع القضايا.

وقالت اللجنة بأنها قامت بحل 393 قضية تعويض بالإضافة لعدة قضايا أخرى تم رفعها خلال العام الماضي تمثلت فيما يلي :-

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نزع ملكية، أو أجرة المثل، أو إضرار، كما بلغت قضايا الإزاحة 129 قضية، منها إزاحة أجزاء من الشبكة أو معدات من موقع يقع ضمن ملكية خاصة أو نقلها أو إزالتها، بينما كانت قضايا فواتير الكهرباء 90 قضية، وقضايا الإيصال 45 قضية، وشملت إيصالاً أو إعادة الخدمة الكهربائية، إضافة إلى قضايا أخرى بلغ عددها 55 قضية، ليبلغ مجموع القضايا المنظورة 561 قضية منها 341 قضية مرحلة من العام السابق، وفقًا لـ”الوطن”.

هدف اللجنة

وقامت اللجنة بعقد جلسات عن طريق الاتصال المرئي عن بعد؛ تسهيلا على أطراف الدعاوى، وذلك بإضافة أسلوب الترافع بتبادل المذكرات بين الأطراف إلى أسلوب الترافع الحضوري بالاتصال المرئي عن بعد والإجابة عن أي استفسار وحل جميع المشكلات التي قد تؤثر على إمكانية حضور الجلسات عن بعد، كما أتاحت خدمة التواصل المستمر والسريع مع الأطراف عن طريق الوسائل المختلفة.