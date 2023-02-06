انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن تعديلات جديدة في الإجازات وأيام الدراسة .. هل سيتم تمديدها؟! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اعلنت عن مواعيد أجازات الفصل الدراسي الثاني والثالث وانتهاء السنة الدراسية 2023 وذلك عقب التعديل الأخير الذي حصل.

و عن التعديلات الخاصة التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل فقد بينت الوزارة أنه في حالة حدوث أي من التغيرات يتم تعديل التقويم من قبل الوزارة ونشره مرة أخرى على الموقع.

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موعد أجازة الفصل الدراسي الثاني والثالث

في بداية الفصل الدراسي الثاني تم تحديد مدة الفصل وهي 13 أسبوع لذا فإن الفصل الدراسي الثاني لا يزال مستمر والذي بدأ في 4 ديسمبر الماضي, منتهيا في بداية شهر ديسمبر القادم حتي تنتهي الإجازة في 12 من نفس الشهر وهي ـأجازة قصيرة جدا ممتدة لمدة 10 أيام فقط, ليبدأ بعد ذلك على الفور الفصل الدراسي الثالث الذي يتضمن العديد من الإجازات وهي أجازة عيد الفطر يوم 26 أبريل و أجازة نهاية أسبوع مطولة يومي 28 و 29 مايو 2023 لينتهي الفصل بإجازة نهاية السنه الدراسية.

جدول التقويم الدراسي 1444

أوضحت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1444 أنه سيكون 3 فصول بعد أن تم التعديل الأخير من خلال وزارة التعليم السعودية, وقد تقوم الوزارة بتقديم الخدمات التعليمية لجميع المصالح والمدارس لجميع مراحل التعليم, فتم تفعيل النظام لتأهيل الطالب لأفض الجداول الخاصة بالتقويم الدراسي .

وستكون الجداول متمثلة فيما يلي:

أول أجارة كانت بسبب اليوم الوطني السعودي وكان يوافق يوم 21و 22 ديسمبر.

الإجازة الثانية كانت أجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 24 نوفمبر 2022.

في انتظار أجازة يوم التأسيس السعودي التي تكون ممتده لمده يومين 22 و 23 فبراير 2023 الجاري بالإضافة إلي يومين العطلة الرسمية لتكون 4 أيام متصلة.

سيحصل الطالب في شهر مارس على أجازة الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ في 3 مارس 2023.

منتهية بإجازة نهاية العام الدراسي في 22 يونيو 2023.

التقويم الدراسي للجامعات السعودية 1444

بعد التعديلات الأخير للتقويم يكون التقويم كلآتي:

تم اعتماد نظام الثلاثة فصول حيث يكون كل فصل لمدة 13 أسبوع.

معتمد على الحضور الفعلي للطلبة المدارس والجامعات وذلك بعد اعتماد ه فعليا.

زيادة أيام الدراسة وفقا لتطبيق نظام الفصل الدراسي الثالث.

تحت شرط أخذ لقاح فيروس كورونا للحضور الفعلي للطلبة.