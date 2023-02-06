انت الان تتابع خبر تنويه هام من “حساب المواطن” في السعودية يتعلق بالدعم الإضافي .. هل سيتم تمديده أم إيقافه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - “حساب المواطن في السعودية اعلن عن تفاصيل جديدة تتعلق بالدعم الإضافي المقدم من البرنامج والذي سوف يستمر لثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

و ذلك جاء في رد على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: “هل فيه زيادة في حساب مواطن وكم ينزل للأم والأب و٣ أطفال تحت 18؟.

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وبين حساب المواطن: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

استمرار دعم “حساب المواطن” حتى مارس

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه في وقت سابق من هذا الشهر، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي “حساب المواطن” حتى مارس 2023.

يأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، والذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (8 مليارات ريال) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022م وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

ومؤخرًا، كشف “حساب المواطن”، على ما تردد عن وقفه بعد شهرين من الآن، وذلك في سياق رده على استفسار لأحد المستفيدين عبر حساب “العناية بالعملاء” على موقع “تويتر”.

وجاء في نص السؤال: “أخوي الكريم حساب المواطن راح ينتهي بعد شهرين أو مستمر لأن العقد لدي بينتهي 30/03 فهل راح ينتهي أو أجدد العقد؟”.

ورد “حساب المواطن” بأن “البرنامج لا يزال قائم علما بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها.