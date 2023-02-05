انت الان تتابع خبر تعميم هام ومفاجئ من وزارة التعليم السعودية يتعلق بتعليق الدراسة الحضورية لنهاية هذا الأسبوع .. والكشف عن السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت عدد من الاخبار ان تعليق الدراسة الحضورية سيكون الى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد اعلان الارصاد الجوية الحالة التي سيكون في الطقس في اغلب مناطق ومدن المملكة.

لذلك قام وزارة التعليم السعودية بإنهاء الجدل الذي دار حول تعليق الدراسة، والتي لاحظ على إثرها حدوث تقلبات جوية قاسية لهطول الأمطار في معظم مناطق السعودية، حيث جعل أولياء الأمور والطلاب يتساءلون عن حقيقة التعليق، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

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التعليم ينهي الجدل بشأن تعليق الدراسة

وبحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، فمن المتوقع حدوث تقلبات جوية وسقوط أمطار غزيرة من اليوم حتى نهاية الأسبوع، ويعتقد أولياء الأمور والطلاب أن الإيقاف سيؤدي أيضًا إلى تعليق الدراسة غدًا وقت الدراسة، مع الانتقال إلى التعلم عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية، ولكن لم يتم تعليق الدراسة من قبل أي إدارة ويستمر الحضور في الوقت الحالي، ولكن قد يتم التعليق لاحقًا، ولكن حتى ذلك الحين لا يوجد تعليق في هذا الوقت.

تقرير من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية

لقد ذكرنا تقرير المركز الوطني السعودي حول حقيقة توقف الطلاب عن الدراسة غدا في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون للتقرير الصادر عن المركز الوطني السعودي ظروف متذبذبة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وستمطر غدا وتستمر حتى الجمعة المقبل، حيث تتساقط أمطار هذا التقرير التنبؤي في بعض المناطق، وتلك المدن هي الرياض والجوف والمدن الشرقية والشمالية والقصيم وحائل وتبوك ومكة المكرمة، وأشارت التقارير المستقبلية إلى انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مع توقع تساقط ثلوج شديدة البرودة على مرتفعات في تبوك.

الطقس في المملكة العربية السعودية

وأشار تقرير الطقس إلى حدوث اضطرابات جوية قاسية في معظم مدن المملكة من الأسبوع الأول من اليوم وحتى نهاية الأسبوع ومن هذه التقارير من المتوقع أن تكون الرياح السطحية نشطة مما يساعد على رفع الغبار والمزيد من الأمواج، أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ولذا يجب أن أبقى في المنزل قدر الإمكان ولا أخرج إلا في حالات الضرورة، وإذا كان هناك شيء جديد بشأن التعليق، سنبلغكم بذلك.