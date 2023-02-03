انت الان تتابع خبر نساء السعودية في صدمة بعد قرار تعدد الزوجات .. ومن يخالفه ينال هذه العقوبة ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين السعودي بتوجيه مطالبة للحكومة السعودية باصدار قانون يعاقب الرجل الذي بامكانه أن يعدد الزواج ولديه قدرة مالية وجسدية إلا أنه لا يعدد

ووضح القعيط السعودي الجنسية في حوار سابق مع روتانا الخليجية: إن المصلحة العامة توجب على الرجل أن يعدد طالما له القدرة الجسدية والمالية.

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حيث قال انه لأجل مصلحة المجتمع يجب أن يصدر قانون يعاقب الرجل الذي يستطيع ان يعدد لكنه لايعدد الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة وقال "يوسف القعيط"، أنه لو فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد ، فماذا عن 75% المتبقيين المقتدرين ، معتبرا أن الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة .

وأضاف أن:" الصفات التي قد تمنع الرجل من التعدد هي عدم القدرة المادية والجسدية ، ضعف الشخصية ".

وتابع :" الرجل المقتدر والغير معدد قصر كل إمكانياته على الحرمة والبيت بينما هو عنده قدرة لفتح أربع بيوت ، وطبعا هذا الكلام ما يعجب النسوان ، ويكرهوني ومع ذلك لدي أربع نساء ".

لو أتيح التعدد للمرأة لتزوجت 10 رجال هاجم "يوسف القعيط"، النساء خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية".

وقال: "النساء ضد التعدد لأنه ليس في صالحهم لكن قسماً بالله لو متاح لهم لعددوا علينا 10 مو 4 لكن الحمد الله إنه جعل الرجال هم اللي يعددون ولذلك ناخذها بيمينا ما ننتظر إذن من أحد أو امرأة تقول عددوا أو لا ".