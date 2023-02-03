انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن تغييرات كبيرة في نظام الجامعات الجديد؟.. اتفرج : المميزات التي سيحصل على الطالب الموهوب والراسب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الأكاديمي وصانع المحتوى السعودي وافي بن عبدالله، عن التغييرات الجديدة التي تم استحداثها في نظام الجامعات كما عدد الجامعات التي تم تطبيق النظام عليها حتى الآن في المملكة.

وفي هذا الصدد نشر وافي مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر قال فيه "تم تطبيق النظام الجديد على ثلاث جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود بالإضافة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

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وتابع الوافي في مقطع الفيديو :" الآن توجد خطة لتطبيق النظام على 6 جامعات أخرى خلال هذه الأيام، وخلال عامين سيتم تطبيق النظام الجديد على أغلب الجامعات السعودية سواء كانت حكومية أو أهلية.

وأردف: 70 كلية منتشرة في السعودية سيتم تحويلها إلى كليات تطبيقية وهي في الأصل إما كليات آداب أو كليات علوم إنسانية أو تربية وماشابه، وبالتالي سيتم تحويلها إلى كليات تطبيقية لتدريس بعض التخصصات مثل المحاسبة و إدارة الأعمال وغيرها ".

هيكلة جديدة

وأردف:" ستظهر هيكلة جديدة في التخصصات الدراسية على مستوى الجامعات السعودية "، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نوع من النقلة والتغيير على مستوى الجامعات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

15 نقطة سيتم تطبيقها

وأضاف : هناك 15 نقطة سيتم تطبيقها في الجامعات خلال الفترة القريبة القادمة وهي :

لابد أن يكون في البرنامج الدراسي الحضوري ما لا يقل عن 10% من التعليم عن بعد أو التعليم المدمج، أو التعليم من خلال الوسائل الحديثة.

سيتاح للجامعات السعودية حرية تحديد نسبة الحضور الملزمة لكل طالب ففي النظام السابق كان 25%، والنظام الجديد يترك للجامعات تحديد هذه النسبة.

الخطة الدراسية

يجوز إعفاء الطالب بما لا يتجاوز عن 25% من الخطة الدراسية الموجودة في هذا التخصص.

يجوز منح الطالب فرصة دور ثاني في المقررات التي يرسب فيها .

يجوز للجامعات تغيير نظام المعدل وتحويله إلى نظام معدل من 4 أو 5 أو 7.

تغيير مسميات التقديرات الدراسية.

يجوز قبول الطالب الذي يتجاوز عمر شهادته الثانوية 5 سنوات ويقبل في برنامج بكالوريوس أو برنامج دبلوم.

الطالب الموهوب والمبدع والمبتكر والمميز يجوز أن يقبل في الجامعات بدون أي شرط أو قيد.

يجوز أن يدرس طالب الثانوية بعض المقررات العامة في المرحلة الجامعية.

يجوز أن يكون الاختبار الشامل هو آخر اختبار يدرسه الطالب في الماجستير والدبلوم العالي.

يجب على كل جامعة أن تعتمد برامجها الدراسية، فأي برنامج غير معتمد من هيئة التقويم والتدريب بعد تخرج دفعتين من هذا البرنامج سيتم إلغاء البرنامج بالكامل.

دراسة الماجستير

يجوز أن تكون دراسة الماجستير على 4 أنواع ( المقررات، مقررات وبحث، مقررات ورسالة علمية، مقررات واختبار شامل).

يجوز أن يشرف الدكتور في الدراسات العليا على7 طلاب.

أي طالب يتوفى قبل المناقشة في الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلوم العالي فإنه يجوز أن يمنح الدرجة العلمية المستحقة.

برنامج مشترك

يجوز للطالب أن يدرس برنامجين للدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه أو ما جستير ودبلوم عالي أو دكتوراه ودكتوراه إلى آخره).

يجوز للجامعة السعودية أن تقر برنامج دراسات عليا مشترك بين جامعتين سواء كانت الجامعة الثانية سعودية أو جامعة أجنبية. ويجوز للطالب أن يتخرج بشهادتي تخرج من الجامعتين