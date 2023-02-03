وحش السيارات .. تويوتا هايلوكس 2023 تفاجئ الجميع بميزات فريدة قوية .. تعرف عليها وعلى أسعارها في السعودية

وعقب نهاية التعديلات الجديدة على هذه السيارة تم توسيع نطاق جاذبيتها لاكثر من المشترين في السعودية وتم إضافة كبيرة فرضية مقعدين كابينه إضافية مع مقعدين خلفية.

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وتعتبر الكبيرة المزدوجة هي الأكثر شعبية ويوجد إقبال عليها بشكل كبير كما تتميز بوجود محرك بقوة 148 حصان كما يتواجد محرك قوي بقوة واحد حصان وسعه 2.8 لتر.

تويوتا هايلوكس 2023 من السيارات المميزة التي تتمتع بامكانيات ومواصفات هائلة ويبحث عنها كثير من عشاق السيارات الحديثة والمتطورة بجانب أنها تتمتع بمحرك بقوة حصان 164 ومحرك آخر من النسخة الثانية قوة الحصان تصل إلى 235 حصان كما تتميز هذه السيارة أنها مناسبة للطرق الصعبة والوعرة وتتمتع بجميع مواصفات السلامة والأمانة وموثقه عالميه وسار هذه السيارة يتناسب مع الكثير حيث يبدأ سعر الأولى ب 72,000 ريال سعودي الفئة الأخيرة تصل إلى 81,000 ريال سعودي.

سعر تويوتا هايلوكس 2023 في السعودية

تتميز السيارة بوجود جميع الكماليات الداخلية والخارجية على أعلى مستوى وتشمل الآتي،

يتوفر في السيارة مصابيح أمامية ليدا وأضواء نهارية.

يوجد تكييف هواء ثنائي المنطقة للتحكم في المناخ وفتحات التهوية الخلفية.

يوجد حساسات ركن أمامية وخلفية زجاج فأميه وراديو و الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

يمكن دخول السيارة دون استخدام المفتاح ومقابض أبواب مصنوعة من الكروم جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة وناقل حركة أوتوماتيكي.

حصلت جميع إصدارات هايلوكس على تقنيات جديدة بشكل قياسي ويتضمن نظام إي إي بي لاكتشاف المشاة ليلا ونهاراً.

تحتوي على نظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام مساعدة لصعود المرتفعات.

وجود مستشعرات قناة أمامية وخلفية وتحذير مغادرة المسار من خلال الفرامل.

يتوفر في السيارة دفع رباعي.

مواصفات تويوتا هايلوكس النسخة الأولى والثانية

تتميز النسخة الأولى بمحرك 2.7 لتر، قوة الحصان 164، العزم 245 نيوتن واستهلاك الوقود 10.9 لتر حوالي 100 كم، الدفع خلفي أما بالنسبة للسرعة القصوى 170. النسخة الثانية المحرك وقوة الحصان 235 استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلو متر والدفع كل والسرعة القصوى 170.

أهم مميزات هايلوكس الجديدة

أدائها مميز وقوي على الطرق الصعبة.

يوجد جميع مواصفات السلامة والأمانة، الوثوقية العالية.

يوجد العديد من التجهيزات القياسية.

أسعار تويوتا هايلوكس 2023