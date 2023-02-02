اتفرج- انت الان تتابع خبر السعودي تصدر قرار بأغلاق معمل حلويات شهير في جدة .. ما وجدوا فيه كان صادماً للغاية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أمانة محافظة جدة تقوم بإغلاق معمل لصنع الحلويات تابع لشركة معروفة ومشهورة تقوم بتوزيع منتجات الحلى على أضخم الكافيهات المعروفة في أرجأ المملكة.

وقالت أمانة جدة أن المعمل كان يقوم بالعمل والأبواب مغلقة بحي مشرفة وعند مداهمته وجدت الأجهزة الأمنية أن المعمل يقوم باستخدام مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية لتحضير الحلويات الفاسدة.

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أتلفت أمانة محافظة جدة 20 صنفا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إحالة القضية للجهات المختصة وتقديم الدلائل لاتخاذ القرارات الصارمة بشأنهم. من جهة اخرى منعت الهيئة العامة للغذاء نعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مرورمنتجات غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية إلى الأسواق المحلية مرة أخرى، كانت مخزنة داخل مستودعات للتعبئة والتغليف، بغرض تغيير تاريخ صلاحيتها، وإعادة خلطها وتعبئتها في عبوات جديدة، تمهيدا لتوزيعها في الأسواق ثانية.

إذ ضبطت الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة، والتي قامت بجولات تفتيش "مفاجئة" في جدة، والدمام،276آآ علبة من منتج حليب مركز انتهى تاريخ صلاحيتها ، و114آآ علبة حليب فاسدة، كما ضبطت 11943 كرتونا من منتجات مختلفة )تمر هندي أسو، مخلل طرشي مشكل، تمر تايليد، حلتيتة مركب) منتهيةالصلاحية، و100 كيلو غرام من شرائح البطاطس المجمد، و65 كرتونا من منتجات لحوم متنوعة (شرائح لحم بقر متبل، ولحم بقر برغر، لحم بقر تندورين) استنفدت صلاحيتها.