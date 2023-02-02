انت الان تتابع خبر السعودية.. الأمير محمد بن سلمان يصدر 3 قرارات رسمية اسعدت جميع الوافدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تناقلت العديد من المواقع الاخبارية خبر ينص على قرار صادر من ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان بشر فيه جميع الوافدين والمقيمين في المملكة بثلاثة اخبار مفرحة.

جاء في الاخبار ان الأمير محمد بن سلمان سوف يأتي بقرار زيادة الوافدين عبر مشاريع كبرى يجري التنفيذ لها لأجل الانتعاش الاقتصادي يعود بالفائدة على جميع امن يعيش داخل المملكة، يذكر ان وعلى الرغم من اثار أزمة كورونا إلا أن ذلك لم يؤثر على مصير الوافدين في جميع ارجاء المملكة.

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وقد تم اقرار مناسب وقتها حيث اعلنالأمير محمد بن سلمان هو استمرار مشروع كبير استقطاب الوافدين لهم، وخلق فرص عمل حقيقية لهم في جميع التخصصات والمهن، وحل آخر، وهو إيجاد بديل لنظام الكفالة السعودي.

ليس ذلك فحسب، بل هناك أيضًا تحرك جاد لإلغاء نظام الكفالة نهائيًا. والاحتمال الآخر هو أنه بعد سماح المملكة لبعض الوافدين بالعمل دون رعاية والانخراط في مهن طبية وهندسية وإدارية، تكون الكفالة على حدة حتى زوال مضايقات الكفيل، ويتم نقله بنفسه في القضية ولكن للان لم يحدد وقت بدا تطبيق هذا القانون.

ما هو نظام الكفالة في السعودية: نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة القانونية التي تنظم لأصحاب الأعمال استقدام العمالة الأجنبية وتسهل تحركات العامل إذ يشترط قانون العمل في المملكة ضرورة أن يكون لأي عامل وافد مواطن سعودي أو جهة سعودية أو شركة سعودية تكفله، ومن خلالها يتمكن الوافد من الدخول والخروج من المملكة. ويعرف نظام الكفالة باختصار أنه يعمل على تسهيل حركة العمال الأجانب على أراضي المملكة العربية السعودية ولكن بشروط وضوابط معينة تنظيمية تضمن حقوق العامل وحقوق الكفيل وأتاحت وزارة الموارد البشرية تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

الأوراق المطلوبة لنقل الكفالة

- تعبئة نموذج طلب نقل الكفالة بيانات العامل والكفيل والمؤسسة وتوثيقه من قبل صاحب العمل.

- تقديم صاحب العمل خطاب موضح به عدد العاملين لديه.

- أصل وصورة للسجل التجاري أو رخصة البلدية.

- يجب أن يتلاءم عمل الموظف المطلوب نقل كفالته مع نشاط عمل الكفيل الجديد. بالإضافة لإحضار جوازات السفر القديمة للموظف من تاريخ دخوله للمملكة العربية السعودية.

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