انت الان تتابع خبر التعليم السعودي يصدر قرار هام ومفاجئ يتعلق بالدراسة بالفصل الدراسي الثالث وآلية الدراسة في رمضان .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اصدرت قرار هام يتعلق بالتقويم حيث ان نظام الفصول ستكون مثلما كانت في العام الماضي، لذا سوف نعرفكم الآن على تقويم الفصل الدراسي الثالث 1444 لجميع المدارس في السُّعُودية،.

حسم أمر إلغاء الفصل الثالث لعام 1444

وزارة التعليم السعودي حسمت أمر إلغاء الفصل الثالث لعام 1444، وذلك عقب أن انتشرت أخبار تفيد بإلغائه خصوصا بعد أن صدر أمر ملكي بإقالة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ من منصبه وتعيين الأستاذ يوسف عبد الله البنيان بدلاً عنه، الا ان الوزارة أنهت الجدل وقررت ببدء العمل على تسليم كتب الفصل الدراسي الثالث.

27318765

تقويم الفصل الدراسي الثالث 1444

كشفت وزارة التعليم السعودي عن التقويم الدراسي الخاص بالفصل الثالث ليكون كما يلي:

أعلنت الوزارة استمرار الدراسة في رمضان القادم حتي تاريخ 22 رمضان.

يستمر نظام الإجازات المطولة في التعليم خلال الفصل الثالث.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 / 8/ 1444هـ.

ينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12 / 1444هـ.

إجازات الفصل الدراسي الثالث

كما أعلنت وزارة التعليم السعودي عن الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب خلال الفصل وهي كما يلي:

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 22 رمضان 1444، والموافق ميلادياً 13 أبريل 2023.

ثم يعود الطلاب للدراسة من جديد بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 6 شوال 1444، الموافق ميلاديا 26 أبريل 2023.

يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين بتاريخ 8 / 9 ذو القعدة 1444، الموافق ميلادياً 28 / 29 مايو 2023.

ينتهي العام الدراسي نهاية دوام الخميس الموافق 4 ذو الحجة 1444، والموافق ميلادياً 22 يونيو 2023.

آلية الدراسة بشهر رمضان

أعلنت الوزارة عن أن الدراسة في شهر رمضان المبارك ستكون لمدة ستة عشر يوم فقط، كما كشفت الوزارة عن تخفيف ساعات الدراسة أثناء أيام الدوام لتكون كما يلي: