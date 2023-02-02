انت الان تتابع خبر السعودية تعلن القبض على ثلاثة مخالفين من العمالة الوافدة.. وما كانوا يفعلونه مع بعض صدم الجميع! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة السعودية، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي اتمت توجيه الاتهام لثلاثة وافدين، وذلك بتهمة الاحتيال المالي.

وبينت في إجراءات التحقيق أن المذكورين استخرجوا شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية، وقاموا بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى المملكة عبر دولة مجاورة، وقاموا بوساطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.

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وبتفتيش مسكن المتهمين تمّ العثور على (٢٢٠) كرت شريحة اتصال، وعدد (١٧٠) شريحة اتصال مفعّلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدوّن فيها تواريخ تفعيل الشرائح.

وتمّ إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدّد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بوساطة الاحتيال، التي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.