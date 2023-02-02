انت الان تتابع خبر السعودية تطلق خدمة جديدة ومبهرة خاصة برسوم الإقامة .. هل سيتم تخفيضها للنصف؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للجوازات في السعودية كشفت عن كيفية الاطلاع على المدفوعات الحكومية بالنسبة للمستفيدين من خدمات الجوازات، وذلك في ردها على استفسار أحد المستفيدين

عن طريق منصة “اعتماد”

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حيث قال أحد المستفيدين، على الحساب الرسمي لـ”الجوازات” في موقع تويتر، قال: “عندي إقامة، تم سداد مبلغ النقل 6000 ريال قبل 20 يوما تقريبا، واليوم النقل، ولم نجد المبلغ المسدد، والرصيد أصبح صفر، يوجد لدي إيصال السداد، نرجو المساعدة منكم وتوضيح ذلك، علما بأنه لم يتم السحب من المبلغ المسدد”.

وجاء رد الجوازات: “للاطلاع على رصيد المدفوعات الحكومية عن طريق منصة ( اعتماد ) أو يمكنك التواصل عن طريق الرقم الموحد لوزارة المالية: 19990 أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملالء التابع لوزارة المالية”.

آلية إصدار جواز الطفل المحضون

وفي وقت سابق، حددت المديرية العامة للجوازات، آلية إصدار وتجديد جواز السفر للطفل المحضون. جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على سؤال مغرد بهذا الشأن.

وأجابت الجوازات، بقولها “مرحبًا بك، في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد و مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له”.

وأضافت الجوازات: “يشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون). شكرًا لتواصلك”.