انت الان تتابع خبر اتفرج : أخبث حيلة شيطانية لسرقة الأموال والبيانات الشخصية في السعودية .. تعرف على الثغرات المستهدفة من الهكر للهاتف المحمول! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مقطع فيديو بتوثيق لحظة قيام مواطن بكشف أخبث حيلة لمحتال كان يرغب في معرفة بياناته البنكية وذلك بتبرير تحديث البيانات.

ووضح "المحتال" في مكالمة هاتفية : "أطلب منك تتبع معنا خطوات التحديث ، جاك إشعار الآن على جوالك بنك الرياض" وطلب منه إبلاغه برقم التحديث الذي أتاه في الإشعار.

30819564

ورد عليه المواطن : "اللي أعرفه إن تحديث البيانات يكون من خلال الأبليكيشن أو من نفس البنك" ، وأضاف المحتال قائلاً: يا عزيزي العميل أرسلنالك إشعارات في 19 يناير عن طريق الإيميل عشان تراجع البنك وتحدث بياناتك وأنت ما حدثت الآن انتهت صلاحية التحديث ، وأنا بحدثك البيانات وأنشط لك الحساب لسنة 2023 .

وطلب المحتال إعطائه كلمة المرور في رسالة ، ليرد المواطن بأن البنك يهاتف عملائه من خلال تليفون ثابت وليس جوال فأجابه المحتال : حنا إدارة التحديثات مخصص لنا رقم جوال نراسل العملاء من داخل المملكة وخارجها والمكالمة مسجلة .

وتابع المواطن : أنت لو موظف بنك تقدر تدخل على النظام بدون ما أعطيك كلمة مرور آمان وأنا ما أدري من وين جبت الأمور هذي.

من جانبه رد المحتال بأنه اتصل لإبلاغه من أجل التحديث وإذا لم يتم فسوف يتجمد حسابه لمدة 15 يوما