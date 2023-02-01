انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تعليق الدراسة ثلاثة أيام متتالية في جميع المدن وتبدأ من هذا الموعد .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جامعة طيبة بالمدينة المنورة أعلنت أمس (الثلاثاء)، عن تحويل الدراسة الحضورية إلى عن بعد «عبر البلاكبورد» لجميع الطلبة حيث أن القرار شمل المنسوبين في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والعلا وخيبر.

حيث وردت تقارير الأرصاد تشير الى ان الأمطار المحتملة، طيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تعليق الدراسة الحضورية بجميع المدارس اليوم الأربعاء؛ حرصاً على سلامة الجميع.

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وأوضحت الإدارة، أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً «عن بعد» لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة «مدرستي» وذلك لحين انتهاء الامطار الغزيرة والأجواء الخطيرة حيث يحتمل ان يتم الاعلان عن تعليق الدراسة اليوم الخميس في عدد من المناطق والمدن في المملكة علما ان الجمعه والسبت اجازة رسمية والتي تعتبر اجازة لثلاثة ايام

ويأتي ذلك عقب توضيح المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية حتى يوم الجمعة المقبل تشمل نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاعاً للأمواج وهطولاً لأمطار رعدية متفاوتة الغزارة وتساقطاً للثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة وتكوناً للصقيع، وأن سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بدءأ من أمس (الثلاثاء) إلى يوم الجمعة المقبل تصل إلى أكثر من 60 كم/‏‏‏ ساعة وقد تسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية على أجزاء من بعض المناطق، مع توقع بارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية لتصل إلى أكثر م مترين ونصف