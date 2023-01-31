انت الان تتابع خبر السعودية تصدر تحذير خطير وعاجل لأهالي هذه المناطق من أمطار غزيرة ستستمر حتى الجمعة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي تحذير إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على اغلب مناطق المملكة, بدءا من اليوم وحتى الجمعة.

المناطق المتأثرة

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ووضحت أنه وفقا لتقرير المركز الوطني للأرصاد, سوف تتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العيص وبدر وينبع والعلا وخيبر المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية، وأجزاء من المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم.

خفيفة إلى متوسطة

وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة, على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة ، و أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية القويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تساقط الثلوج يومي الأربعاء والخميس المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر.

تحذيرات

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.