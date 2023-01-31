انت الان تتابع خبر تنويه عاجل من التعليم السعودي بشأن الدراسة الحضورية يومي الأربعاء والخميس .. هل سيتم تعليقه؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مسئولون بالتعليم السعودي بالكشف عن تنويه عاجل يتعلق بتعليق الدراسة حضوريًا يومي الأربعاء والخميس وتحويلها عن بعد من خلال منصة مدرستي التعليمية.

ويأتي ذلك عقب التنويهات المتقدمة وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد المتواصلة والتي تستمر إلى الآن يوم الثلاثاء.

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وهذا أدى إلى تعطيل الحضور بالعديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية اليوم الحادي والثلاثون من يناير 2023، وذلك لاجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنتسبي المنظومة التعليمية، مع توقعات كبيرة لاستمرار التعليق لنهاية الاسبوع مع استمرار الحالة الممطرة على معظم مناطق البلاد

تعليق الدراسة حضوريًا الأربعاء والخميس

توقع العديد من المسئولين وخبراء الطقس بالمملكة، أن يتم تحويل العملية التعليمية عن بعد في الأيام المقبلة، وذلك بسبب التحذيرات الصادرة من الخبراء، والتي ننتج عنها تعطيل الحضور اليوم الثلاثاء بالمناطق التالية:

بدر وخبير بالمدينة.

تعليم تبوك.

تعليم ينبع.

تعليم العلا.

فروع جامعة طيبة بالمناطق أعلاه.

وذلك بسبب الأحوال الجوية الصعبة من أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فضلاً عن الضباب الكثيف بالعديد من المناطق، علمًا بأن القرارات مازالت مستمرة بالنزول في الساعات المقبلة قبل بدء الدوام.