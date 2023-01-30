انت الان تتابع خبر التعليم السعودي يصدر اعلان هام ومفاجئ بإغلاق عشرات التخصصات المهمة .. والكشف عن السبب! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الأمين العام لمجلس الجامعات الدكتور محمد الصالح، امس الأحد، إنه سوف يتم إغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات الاي لا تحتاجها اسواق العمل قريبا.

وبين الصالح، في ندوة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بعنوان: "دور الجامعات في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية"، ضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة في المنطقة الشرقية مؤخرا، إن هناك عشرات التخصصات "غير النوعية" سيتم إحلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.

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وتابع: "حوالي 70 كلية منتشرة في جميع أنحاء المملكة، بها تخصصات لا تحتاجها سوق العمل، وسيتم تحويل تخصصاتها إلى تخصصات تطبيقية نوعية"، مشدداً على أن التحول إلى كليات تطبيقية، يعد واحداً من مخرجات إعادة الهيكلة".