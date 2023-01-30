انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تزف بشرى كبرى للطلاب وأولياء الأمور تتعلق بخدمة النقل المدرسي .. هل ستكون مجانية للجميع؟؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اعلنت عن بدء التسجيل اليوم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور لجميع الطلبة بمرحلة التعليم العام ورياض الأطفال وكذلك التربية الخاص.

وتزامنا مع بدء علمية التسجيل فان التعليم السعودية اعلنت عن الحالات المعفية من رسوم النقل المدرسي، وقد زفت البُشرى السارة لبعض أولياء الأمور معفية بعض الحالات من دفع الرسوم.

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لذلك سوف نوضح لكم من تلك الفئات المعفية من الرسوم، بل وطريقة التسجيل في النقل المدرسي، فضلًا تابعونا.

الحالات المعفاة من رسوم النقل المدرسي

قامت التعليم السعودية بالإعلان عن بدء اليوم الأحد التاسع عشر من شهر يناير لعام 2023، حيث مستمر التقديم حتى يوم الرابع من شهر ذو الحجة لعام 1444، وقد وضحت التعليم بأن رسوم النقل المدرسي قيمتها 200 ريال سعودي للعام بالكامل، ورغم أن هذه التكلفة زهيدة للغاية وليست التكلفة الفعلية للنقل، إلا أن التعليم تكفلت باقي الرسوم عن فئات، بل وأعفت فئات أخرى من دفع الرسوم من الأساس، وأتت الفئات المعفية من رسوم النقل على النحو التالي:

الأبناء وآبائهم مستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة “ذوي الإعاقات”.

طلاب مدارس الدمج، حيث المدارس التي تم ضمها مع مدارس أُخرى.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1444

عددنا لكم ثلاث حالات معفاة من دفع رسوم النقل المدرسي هذا العام، حيث أعفتهم التعليم السعودية من دفع الرسوم، والتي هي بقيمة 200 ريال سعودي، وبكل سهولة بالإمكان التسجيل للنقل المدرسي عبر نظام نور في ضوء الخطوات التالية:

شروط للحافلة المدرسية للنقل المدرسي

وضحنا لكم الحالات المعفاة من رسوم النقل المدرسي هذا العام، وبالنسبة للشروط التي يجب أن تتوافر في الحافلة المدرسية فهي على النحو التالي: