انت الان تتابع خبر عاجل: حساب المواطن في السعودية يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير .. هل سيتم تأخيره؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - برنامج حساب المواطن في السعودية أعلن أنه في حال تم التطبيق على المستفيد معايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم بتاريخ “9 فبراير” . وهذا ما يعني صرف الدعم في هذا الموعد.

وبينت في رد على حساب المستفيدين في “تويتر”، على أحد الاستفسارات، أنه لأجل معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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هل خبر توقف البرنامج بعد شهرين صحيح؟

في الوقت نفسه أكد البرنامج أنه لا يزال قائمًا، مؤكدًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم المستحق للمواطنين، وذلك خلال رده على سؤال أحد المستفيدين قال فيه :” هل خبر توقف حساب المواطن بعد شهرين صحيح؟”.

وقال الحساب ردًا على السؤال: “أهلا بك، البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط.

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.