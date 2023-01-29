انت الان تتابع خبر وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن خدمة مميزة وجديدة تخلص الراغبين في أداء العمرة من هذا الشرط .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الحج والعمرة السعودية اعلنت أنه بالإمكان الراغب بأداء فريضة الحج إلغاء المرافق خصوصا بعد صدور الفاتورة الخاصة المتعلقة بالباقة التي قام باختيارها .

و أكدت بأنه لا يوجد مجال لأجل إعادة إضافة المرافق من جديد وذلم بعد إصدار فاتورة حديثة و تأكيد المتأكد من عملية إلغاء المرافق.

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ونوهت الوزارة في تويتر على حسابها بـ”تويتر” لها ردا على استفسار أحد المتقدمين للحج، مبينة أن مدة الإقامة للقادمين الخاصة بتأشيرات العمرة تقريبا 90 يوماً مع ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة.

يمكن إلغاء المرافق بعد إصدار فاتورة الحج

أعلنت وزارة الحج بأنها أتاحت إمكانية إلغاء المرافق، لكن لا يمكن الرجوع في هذا القرار خاصة بعد تأكيد الفاتورة الحديثة التى تتعلق بإلغاء المرافق، كما أعلنت بأن تأشيرة العمرة تصل إلى 90 يوم وأكدت ضرورة الالتزام على فترة صلاحية تأشيرة العمرة، من ناحية أخرى صرحت وزارة الحج والعمرة بإتاحة باب التسجيل الإلكتروني للحج والعمرة لهذا العام 1444/2023 أمام راغبي زيارة بيت الله الحرام سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين خارج المملكة من مختلف البلاد داخل المملكة السعودية، كما تحرص وزارة الحج والعمرة بالمملكة على تقديم تسهيلات التي تساعد المتقدم من إنهاء الإجراءات ودفع كافة الرسوم على أقساط من خلال تطبيق”نسك” أو موقع الوزارة، مؤكدة أنه من المفترض أن يتم إتاحة التسجيل للحجاج من خارج المملكة قريبا