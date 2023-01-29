انت الان تتابع خبر المرور السعودي يحذّر .. غرامة من 1000 إلى 2000 ريال لكل من يرتكب هذه المخالفة الجديد في سيارته! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور السعودي حذر من الوقوع في مخالفة زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به في رخصة القيادة، وذلك في تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”.

وأكد المرور أن وجود عددٍ من الرّكاب يزيد على الحمولة المقررة للمَركبة سوف يُعرّضهم لأخطار عديدة، أولها عدم توفر وسائل السّلامة كحزام الأمان.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة أن مخالفة زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به في رخصة السّير يعرض صاحبها إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وألفان ريال سعودي، وذلك حتى لا يقع أي سائق في هذه المخالفة التي تعرض حياة الكثيرين للخطر.

ما هي طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية؟

ومن الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من أي مكان في المملكة، وفي أي وقت خلال اليوم، دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات الإدارة العامة للمرور في أوقات محددة، ويتم ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: