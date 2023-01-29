المرور السعودي يحذّر .. غرامة من 1000 إلى 2000 ريال لكل من يرتكب هذه المخالفة الجديد في سيارته!

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور السعودي حذر من الوقوع في مخالفة زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به في رخصة القيادة، وذلك في تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”.
وأكد المرور أن وجود عددٍ من الرّكاب يزيد على الحمولة المقررة للمَركبة سوف يُعرّضهم لأخطار عديدة، أولها عدم توفر وسائل السّلامة كحزام الأمان.
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وأوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة أن مخالفة زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به في رخصة السّير يعرض صاحبها إلى غرامة مالية تتراوح بين ألف وألفان ريال سعودي، وذلك حتى لا يقع أي سائق في هذه المخالفة التي تعرض حياة الكثيرين للخطر.
ما هي طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية؟
ومن الممكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من أي مكان في المملكة، وفي أي وقت خلال اليوم، دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات الإدارة العامة للمرور في أوقات محددة، ويتم ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر absher.sa.
- اختيار خدمات الأفراد.
- كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة السّر الخاصة بحساب منصة أبشر.
- إدخال كود التحقق للتأكيد على أن المستخدم ليس روبوت، وننقر على تسجيل الدخول.
- الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية، وننقر على تفاصيل المخالفات المرورية.
- عرض المخالفات المرورية في حال كانت موجودة، والطرق المتاحة للسّداد.