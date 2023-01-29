انت الان تتابع خبر ليست يوم التأسيس .. التعليم السعودي يعلن عن إجازة مطولة جديدة في الفصل الثاني ستبدأ من هذا الموعد .. والمفاجأة في عدد ايامها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اعلنت عن مدة اجازة الترم الثاني لهذا العام 1444، والذي تم توضيحه في الخطة التي يتم السير عليها من قبل كافة الأشخاص والطلاب

حيث أن التعليم في السعودية يسير على نظام حديث فيه ثلاث فصول في العام بدلاً من فصلين، و هذه الفترة يشغل بالطلاب التقويم الدراسي 1444 الفصل الثاني.

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اجازة الترم الثاني كم يوم؟

عدد إيام إجازة الفصل الثاني 10 أيام، حيث ينشغل الطلاب في كل ترم دراسي في البحث عن التقويم، إذ أنه يقوم بتوضيح جميع الأشياء التي تخص الدراسة، من ميعاد ابتداء الترم وانتهائه والاجازات المتواجدة فيه، ووزارة التعليم دائماً حريصة أن تسهل كافة المراحل التعليمية على الطلاب، ووفرت لهم الجداول في جميع المنصات الرسمية التي يستطيع الطلاب الاستعانة بها.

التقويم الدراسي 1444 الفصل الثاني

وإليكم تقويم الترم الثاني 1444 وفق إعلان وزارة التعليم وهو كالآتي:

بدأ الترم الثاني 10 جمادى الأول 1444 الذي وافق وقتها 4 ديسمبر 2022.

الإجازة المطولة الأولى قد مرت بتاريخ 24 جمادى الأول 1444 وكان يوافق وقتها 18 ديسمبر 2022.

بينما الإجازة المطولة الثانية كانت بتاريخ 22 جمادى الآخر 1444، وكان يوافق ذلك التاريخ 15 يناير 2023.

إجازة يوم التأسيس بتاريخ 22 فبراير الموافق 2 شعبان 1444.

تبدأ إجازة الترم الثاني مع نهاية الدوام في يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023، وتنتهي يوم 12 مارس 2023

موعد اختبارات الترم الثاني

إن وزارة التعليم بالسعودية أعلنت بشكل رسمي ميعاد الاختبارات بدءً من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وكان ذلك تزامناً مع اقتراب الاختبارات، وإليكم موعد الاختبارات بالترم الثاني وهي كالآتي: