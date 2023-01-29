انت الان تتابع خبر كم رسوم تجديد الإقامة السعودية بعد التعديلات الجديدة 1444/2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان تجديد الإقامة السعودية تعد من اكثر ما يهتم جميع المقيمين والوافدين في السعودية بمعرفتها بشكل دائم، حيث ان عدد الوافدين إلى السعودية بلغ أكثر من 12 مليون وافد.

وفي الأونة الأخيرة انتشرت عدد من الأخبار بشأن زيادة قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية وذلك نتيجة للأوضاع والضغوط الاقتصادية التي تمر بها المملكة

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ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الأمر، ولذلك وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية عن توفير تسهيلات للمقيمين والوافدين العامل في المملكة

ولذلك وضعت الوزارة بوابة أبشر الإلكترونية لكي تستطيع المواطنين الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة بيانات الإقامة وموعد انتهائها و رسوم تجديد الاقامة و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

رسوم تجديد الإقامة السعودية

ازدادت البحث كثيرًا بشكل ملحوظ عن رسوم تجديد الإقامة السعودية منذ أن تم الإنتشار خبر بزيادة قيمة رسوم التجديد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الأمر، ولذلك بدأ الجميع بالتساؤل عن قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية وهي:

رسوم تجديد الإقامة السعودية للعمالة المنزلية 650 ريال سعودي لمدة عام.

قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية للسائق الخاص 600 ريال سعودي لمدة عام.

رسوم تجديد الإقامة السعودية للعامل في مؤسسة أو شركة 600 ريال سعودي لمدة عام.

قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية الخاصة بالمرافقين أو التابعين وعمرهم أقل من 20 عاما هو 500 ريال لمدة عام.

رسوم تجديد الإقامة السعودية لزوجة العامل الزراعي 500 ريال سعودي لمدة عام.

قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية لزوجة المقيم 500 ريال سعودي لمدة عام.

رسوم تجديد الإقامة السعودية لزوجة للمقيم 500 ريال سعودي لمدة عام.

ما هي شروط تجديد الإقامة السعودية 1444 ؟

هناك بعض الشروط التي يجب التحقق منها قبل تجديد الإقامة السعودية لكي يتم قبول طلب التجديد وشروط التجديد هي:

يشترط أن يكون المقيمين أو الوافد مقيم في المملكة العربية السعودية.

تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المقيم في جهة المرور.

أن يكون المقيم لديه جواز سفر ساري.

تسديد قيمة رسوم الإقامة السعودية المحددة.

ألا يكون العامل مسجل متغيب عن العمل.

أن يكون لديك تأمين طبي ساري للعامل (إذا كان لديه أفراد الأسرة).

عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول يبلغ من العمر 21 عام فأكثر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية إلكترونياً

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية ومعرفة مدة الانتهاء، والطريقة هي:

الدخول إلى بوابة أبشر.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق والنقر على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالدخول إلى الخدمات العامة.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة صلاحية الإقامة.

قم بإدخال رقم الهوية.

بعد ذلك قم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

قم بالضغط على أيقونة عرض التفاصيل.

على الفور سيظهر أمامك بيانات صلاحية الإقامة وموعد انتهائها.

ما هي غرامة تأخير تجديد الإقامة

يجب على جميع المقيمين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الاقامة لكي يقومون بتجديد الإقامة قبل أنتهاء المدة إلا يتم تطبيق غرامة وهي:

إذا كان التأخير للمرة الأولى يدفع غرامة 500 ريال سعودي.

في حالة المرة الثانية يدفع 1000 ريال سعودي.

أما إذا تم التأخير للمرة الثالثة يدفع غرامة 1000 ريال سعودي مع الترحيل من السعودية.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة

هناك بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة السعودية، الفئات هي:

الموجودين على أراضي المملكة العربية السعودية من المقيمين.

أبناء المرأة المتزوجة من رجل سعودي.

حاملي الجنسية الفلسطينية.

العاملين في المؤسسات أو الشركات التي لم تتجاوز عدد عمالها عن 5 أفراد.

الحاصلين على تأشيرة خروج نهائية.

طريقة تجديد الإقامة السعودية المنتهية

كما وضحت الجوازات السعودية أنه يحق للوافدين والمقيمين في السعودية تجديد الإقامة المنتهية إلكتروني عبر بوابة أبشر بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

النقر على ايقونة أبشر الأفراد.

قم بتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات.

اختيار الخدمات الإلكترونية والنقر على تجديد الاقامة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة لتجديد.

تحديد نوع الإقامة المجددة ومكتب استلام الإقامة.

ثم الضغط على تجديد.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 2022

تعد الإقامة من أهم الأشياء التي يجب على جميع الوافدين والمقيمين في المملكة الاهتمام بها، والحرص على تجديد الاقامة قبل أنتهاء المدة، ويختلف رسوم التجديد من جهة عمل إلى أخرى وهي:

رسوم تجديد إقامة العامل المنزلي لمدة عام 600 ريال سعودي.

قيمة رسوم تجديد إقامة العمالة الوافدة 650 ريال.

رسوم تجديد إقامة مرافق عامل 2000 ريال.

رسوم تغيير الكفيل للمرة الثانية 4000 ريال.رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية

طريقة تسديد رسوم الإقامة عبر مصرف الراجحي

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها تسديد رسوم الاقامة ويمكن من خلال مصرف الراجحي بالخطوات التالية:

التوجه إلى مصرف الراجحي.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة المدفوعات من القائمة.

النقر على سداد.

ثم اختيار المدفوعات الحكومية.

اختيار خدمة المقيمين.

قم بالنقر على تجديد الاقامة.

تحديد قيمة الرسوم.

ثم استكمال خطوات الدفع.

كم رسوم الإقامة في السعودية للمرافقين ؟

يحق للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية الحاصلين على إقامة استخراج إقامة للمرافقين، وقيمة رسوم الاقامة للمرافقين 500 ريال سعودي وذلك بشرط أن يكون عمر المرفق لا يزيد عن 20 عام عند تقديم الي الاقامة، كما يجب أن تتوفر في المرافق شروط الحصول على الاقامة السعودية وتقديم الأوراق المطلوبة.

حاسبة رسوم المرافقين

لقد وضعت الجوازات السعودية آلية حاسبة قيمة رسوم المرافقين وطريقة الحاسبة هي:

اولا يقوم المواطن بالتوجه إلى بوابة حاسبة رسوم التابعين والمرفقين.

سيظهر أمامك صفحة الحاسبة قم بإدخال البيانات المطلوبة (نوع الإقامة، إضافة تابع، الخروج النهائي).

ثم قم بتحديد عدد التابعين ومدة صلاحية الإقامة.

ثم الضغط على أيقونة احسب.

سيتم ظهور رسوم المرفقين.

كم رسوم الاقامة الدائمة في السعودية

لقد وضحت وزارة الداخلية السعودية للجوازات عن تكلفة رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية يبلغ سعرها 800 ريال سعودي، أما رسوم الإقامة الدائمة المتجددة 10 ألف ريال سعودي، وهناك الكثير من الامتيازات التي يحصل عليها صاحب الاقامة الدائمة ويتم دفع رسوم الإقامة لمرة واحدة فقط مع تقديم الطلب ورفع المستندات والأوراق المطلوبة.