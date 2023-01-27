انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من السعودية من السجن عشر سنوات وعقوبة مليونية لكل من يتصفح هذه المواقع من داخل المملكة من اليوم! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - النيابة العامة في المملكة العربية السعودية اصدرت بيان هام يتعلق بالأنظمة المعلوماتية التي تنطوي على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني، حيث بينت بانها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة.

حيث ان النيابة حذرت في بيانها من المساس المخل لهذا الجانب والذي يعد من الجرائم الكبيرة التي توجب التوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

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حظر للدخول بطرق غير مشروعة

وبينت النيابة على حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

وتتضمن العقوبات على هذه الأفعال: السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه.

وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه..

كما ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. (۹) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.