انت الان تتابع خبر رسميا: السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تغيير نظام العمل والإجازة .. تعرف على عدد أيام الإجازة في الأسبوع !والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مصادر كشفت عن حقيقة الأنباء التي قام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتداولها عن دراسة الحكومة تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وكشفت صحيفة “عكاظ” عن مصادر، أنه لا يوجد أي صحة لهذه الدراسة في الوقت الحالي. ونوهت المصادر إلى أن أي تغيير في المستقبل، سوف يتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة، واكدت أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

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محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة

وسبق أن ألمح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إلى تغيير نظام العمل بالمملكة لتصبح الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام بدلاً من يومين كما هو حاليًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” في فبراير من العام الماضي إلى الوزير قوله ردًا على سؤال لمراسله: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل”.