انت الان تتابع خبر أرخص فيزا إلى السعودية تم الإعلان عنها مؤخرا .. تعرف على كيفية الحصول عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا "ATOR"، أن المملكة العربية السعودية اعلنت عن تغيير جديد في قواعد التأشيرات للسياح عبر إطلاق برنامج تأشيرة جديد.

حيث ان برنامج "Your Ticket is a Visa" الجديد، تم تطويره بالاشتراك مع الخطوط السعودية، للمسافرين الذين يقومون بحجز تذاكر إلى المملكة لأجل الإذن لدخول البلد العربي الشهير لمدة 96 ساعة.

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وسيتعين على الأجانب استخدام الأيام الأربعة المسموح بها على النحو الذي يرونه مناسبا، مثل مشاهدة المعالم السياحية أو الحج والعمرة، وسيتم تمديد الخدمة إلى جميع المطارات الدولية في الدولة.

وسيتمكن مسافرو السعودية من الحصول على تأشيرة عبور عند حجز التذاكر عبر الإنترنت، وفي عملية شراء التذكرة، سيتم سؤالهم عن الحاجة إلى تأشيرة. إذا كانت الإجابة بنعم، فسيتم إعادة توجيههم لملء استمارة طلب التأشيرة وتنفيذ بعض الإجراءات على بوابة خدمة التأشيرات الخاصة بالدولة، ولا يزال توقيت وتكلفة الخدمة طي الكتمان، وتاريخ الإطلاق المتوقع هو النصف الأول من عام 2023.