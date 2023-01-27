انت الان تتابع خبر تسهيل جديد وغير مسبوق من مصرف الراجحي في السعودية للحصول على مبالغ مالي كبير بدون موافقة الكفيل وبدون راتب للمواطن والمقيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان مصرف الراجحي يعد من البنوك الأكبر في السعودية والذي يوفر عدد من القروض والتمويلات الشخصية التي تحصل عليها عبر العروض من خدمة التمويل المصغر للراجحي

حيث ان شركة إمكان الراجحي تسعى لتحقيق رغبات العديد من شرائح المجتمع السعودي من حيث قيمة القرض، وطريقة السداد ومن خلال سطورنا التالية سوف نعرض لكم خطوات طلب التمويل والشروط المطلوبة.

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مصرف الراجحي يوفر الكثير من المزايا للمواطن المتقدم على التمويل، ويقدم المواطن طلب تمويل أكثر من 50 ألف ريال سعودي حتى 2.5 مليون ريال وتلك المزايا الآتية

اربح 50 ألف نقطة مكافأة عند التمويل بواسطة تطبيق مصرف الراجحي.

تتلقى تمويلًا على مستوى الدولة لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

نسبة الهامش التنافسية.

معالجة سريعة لجميع إجراءات التقديم الخاصة بتمويل العملاء.

السماح للعميل بالاستفادة من منتجات التمويل والخدمات الأخرى الذي يقدمها مصرف الراجحي.

إمكانية تمويل العملاء على وشك التقاعد، إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

القدرة على التقدم للحصول على التمويل وتنفيذه مباشرة من التطبيق.

إمكانية تمويل العملاء غير السعوديين.

مبلغ تمويل يصل إلى 2.5 مليون ريال، الإعفاء من الديون عند الوفاة أو العجز الكلي، لا يلزم وجود ضامن للتمويل.

استعلام إمكان الراجحي 2023

الدخول إلى الصفحة الرسمية إمكان الراجحي والوصول إلى الخدمات إلكترونية وخدمات الاستعلام، من الأمور اللازمة من اجل الاستعلام عن القرض والتمويل المصغر الذي يعمل على تمكين العميل من اختيار مدة الأقساط المناسبة له والتي تتراوح ما بين 12 و18 و24 شهر، مع إمكانية التسجيل في تطبيق الراجحي وتسجيل البيانات اللازمة للتمويل من العمر والجنسية والمبلغ المطلوب.

شروط تمويل الراجحي للمواطن السعودي

تتمثل شروط الحصول على تمويل مصرف الراجحي السعودي وما يعرف أيضا باسم قروض شركة إمكان الراجحي وتلك الشروط الآتية:

شروط الراجحي للمواطن للحصول على التمويل الشخصي 1444

وجود بطاقة هوية للمتقدمة وطنية سارية المفعول وقت التقدم والتسجيل للتمويل.

كون طالب التمويل عاملاً في إحدى قطاعات الدولة من القطاع المدني أو الحكومي أو القطاع شبه الحكومي.

أن يكون الحد الأدنى لما يتقاضاه المقترض من راتب شهري 4.000 ريال سعودي.

العمر يتراوح ما بين 25 و60 عاما وقت التسجيل لطلب القرض.

في حالة كون العميل يعمل في القطاع الخاص بالمملكة فانه لابد أن يكون على قيد العمل في مدة لا تقل عن 6 اشهر.

وجود سجل ائتماني جيد.

شروط طلب التمويل الشخصي الاولي:

يشترط لهذا النوع من التمويل للمتقاعدين ومن هم على راس العمل .

يشترط ان يكون عمر المستفيد مابين 21 عام ولايزيد عن 60 عاما.

ويشترط ان لايقل الراتب الشهري عن 3400 ريال سعودي.

وكما يشترط ان تكون مدة الخدمة على الاقل 6 شهور بالقطاع الخاص وعلى الاقل 3 شهور بالقطاع العام.

ويشترط ان يسدد التمويل على اقساط تتراوح مابين 6 اشهر وحتى 60 شهرا كحد اقصى.

ويشترط الا يقل طلب التمويل عن 10 الاف ريال كحد ادنى لطلب التمويل.

خطوات التقديم على تمويل الراجحي دون ضامن