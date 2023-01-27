انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن تعديل مفاجئ في إجازات الفصل الدراسي الثالث .. هل ستشمل رمضان؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان الترم الثالث يعتبر أخر الفصول الدراسية للعام الحالي والذي حددته وزارة التعليم السعودية منذ العام الماضي والذي اثبت فعاليته واهميته حسب ما كشفت متحدثة وزارة التعليم.

ومن المعروف انه هناك عدد من الإجازات التي ستتخلل هذا الترم، دي لا يكون الطلاب في ملل، حيث ان البعض يتوقع ان تكون كثيرة في رمضان وإليكم إجازات الترم الثالث حسب تحديد الوزارة وهي كالتالي:

23346957

أولاً إجازة عيد الفطر وهي من الإجازات الدينية التي يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي؟ تأتي بتاريخ 13 أبريل 2023 الذي يكون موافق 22 رمضان 1444.

الإجازة المطولة الأخيرة والخامسة خلال العام تأتي بتاريخ 28 مايو 2023 الذي يوافق 8 ذو القعدة 1444.

إجازة انتهاء العام الدراسي يكون تاريخها أربعة ذو الحجة الذي يوافق 22 يونيو 2023.

ميعاد ابتداء الترم الثالث بالسعودية

وزارة التعليم السعودية لم تقصر مطلقاً في تحديد أي موعد يكون خاص بالطلاب، وحاولت أن تجمع كافة المواعيد بتقويم العام الحالي، إذ أن الطلاب عند الرجوع إليه يمكنهم الإطلاع على أي وقت يرغبون فيه، وأما عن موعد ابتداء الترم الثالث بالسعودية الذي يتساءل عنه جميع الطلاب خلال هذه الفترة فإن بدايته طبقاً للتقويم 12 مارس 2023، ويستمر 13 أسبوع ويتوسطه ونوعين من الإجازات أحدهما الإجازة المطولة الأخيرة رقم خمسة وإجازة عيد الفطر التي يحصل عليها كافة الطلاب والعاملين.

موعد إجازة عيد الفطر

وزارة التعليم أقرت موعد الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر لكافة المسلمين، والعاملين بالمملكة السعودية، ولقد أعلنت عن طرح هذه الإجازة ليكون بتاريخ 22 رمضان 1444، وتكون مستمرة إلى 13 أن تنتهي السادس من شهر شوال