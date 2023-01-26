انت الان تتابع خبر المالية السعودية تُعلن خبر مُفرح للموظفين بشأن نزول راتب إضافي على الراتب الأساسي لشهر يناير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بكل عام جديد يتم وضع سلم رواتب مختلف عن العام السابق يوضح تفاصيل الراتب والعلاوة الجديدة للموظفين والتي هي في زيادة مستمرة عن العام السابق ولكنها متفاوتة بين الموظفين وبعضهم نظرًا لاختلاف المستوى والدرجة الوظيفية لكل منهم، وبدء تطبيق هذا القرار منذ أكثر من خمس سنوات بعد نزول مرسوم ملكي بذلك من أجل رفع الرواتب سنويًا للموظفين وأيضًا للمتقاعدين، ويوضح سلم الرواتب هذا العام الزيادة والرواتب الجديدة كما يلي:

كما نلاحظ فإن الزيادة للرتبة الأولى تبدأ من مبلغ 135 ريال وتصل حتى 865 ريال وذلك للمرتبة الأخيرة وهي رقم خمسة عشر إذ أن الجدول يقسم إلى 15 قسم حسب الرتب الوظيفية.

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كيفية الاستعلام عن العلاوة السنوية للموظف

هناك طريقة ميسرة وفرتها وزارة المالية للموظفين من أجل معرفة نسبة العلاوة السنوية الجديدة بدلًا من انتظارها حتى تنزل وهي كالتالي: