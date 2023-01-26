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“وزارة الموارد البشرية السعودية” تعلن تأخير صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور للدفعة 14

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رياض - احمد صلاح - يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم وأبرز البرامج المساعدة في المملكة العربية السعودية، وتُشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل وصول كافة الدعم إلى مستحقيه،  في حين أن الوزارة قد حدد المواعيد الرسمية لصرف الدعم والتي نوضحها لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية، أن نزول دعم الضمان الاجتماعي يكون يوم 27 من كل شهر، ويمكن الاستعلام عنه وفقًا للخطوات التالية:-

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الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

  • ومن ثم القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

  • ثم يتم الضغط مباشرة على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

  • بعدها الضغط على أهلية الضمان.
  • وفي النهاية يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بدفعة المستحق.

موعد صرف راتب الضمان

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أن موعد صرف الضمان يكون يوم 1 من كل شهر، بينما تُصدر نتائج الأهلية يوم 27 يناير 2023، لكن هذا الشهر يكون يوم 29 يناير، في حين أن 5 من الشهر التالية يتم مراجعة جميع الطلبات الخاصة بالمستفيدين الجدد، ويوم 10 من الشهر ذاته يمكن القيام بتقديم اعتراض على الدفعة المستحقة، ولهذا يكون يكون موعد الصرف يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023.

هل سيعود الدعم إلى مبلغ الـ300 ريال؟

طريقة تقديم اعتراض على أهلية الضمان

حددت وزارة الموارد البشرية خطوات تقديم اعتراض في أهلية الضمان الاجتماعي المطور وفقًا للتالي:-

  • الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

طريقة التسجيل بحساب المواطن

  • ومن ثم كتابة بيانات المستفيد.
  • بعدها يمكن الضغط على زر تسجيل الدخول.
  • بعدها القيام بتحديد الأهلية.
  • ثم تحديد أسباب الرفض.
  • وفي النهاية يتم تقديم الاعتراض من أجل مراجعة الطلب.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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