انت الان تتابع خبر تعديل هام ومفاجئ في موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة التعليم السعودية، عن موعد إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وفق اخر تعديل للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة سابقًا للسنة الدراسية 1444هـ/ 2023م.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية:-

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ووضحت الوزارة أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444 هجريًا، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، فإن اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالسعودية ستكون علي النحو التالي:-

ستبدأ امتحانات الترم الثاني يوم 8 من شهر يناير القادم 2023م والموافق يوم 15 من جمادى الثاني 1444 هجريًا، وتنطلق الاختبارات العملية والشفوية يوم 19 من شهر فبراير 2023م والموافق 28 من شهر رجب 1444 هجريًا، وتستمر هذه الامتحانات ثلاثة أيام، بينما ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم 26 من شهر فبراير 2023م، وتستمر هذه الامتحانات أسبوع تقريبًا.

موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء الفصل الدراسي الثالث بالسعودية:- ووفق الجدول الزمني التي أقرته وزارة التعليم السعودي، فإن الفصل الدراسي الثاني بالمملكة سينتهي يوم 2 من شهر مارس القادم 2023م، وسيحصل الطلاب على إجازة لعشرة أيام، ثم تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثالث يوم 12 من شهر مارس لعام 2023 م والموافق يوم 20 من شهر شعبان 1444 هجريًا.