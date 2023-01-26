كم العلاوة السنوية للموظفين في السعودية 2023 بعد التعديلات الأخيرة .. وهذه طريقة حسابها

حيث أكدت أنه تم اليوم ايداع الراتب اليوم وذلك بدلا من يوم غد 27 يناير والذي يوافق غدًا الجمعة، وبالإضافة إلى المرتبات التي سيحصل عليها كافة الموظفين على علاوتهم السنوية، فكيف يتم حسابها؟

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كم العلاوة السنوية للموظفين؟

بداية، من المهم لفت الانتباه إلى أن العلاوة السنوية عادة لا تكون ثابتة، بل تختلف من موظف لآخر، وذلك حسب الوظيفة التي يشغلها، فضلا عن درجته في سلم الرواتب الذي وضعته إدارة المالية لجميع العاملين، لا سيما موظفو القطاع الحكومي؛ ومن ثم يأخذ العامل راتبه بناءا على الدرجة التي ينتمي إليها، كما تحدد العلاوات أيضاً بنفس الطريقة، إذ تتراوح هذا العام ما بين 135 إلى 865 ريال سعودي.

كيفية حساب علاوة الموظفين:

وللتوضيح، يقوم محاسب الرواتب في إدارة المالية بتحديد كم العلاوة السنوية للموظفين، وذلك عن طريق إجراء عملية فحص وتعديل للرواتب حتى يستخرج منها راتب الموظف الثابت بعد اقتطاع ما يلي:

نسبة 20 % تصرف كبدل غلاء المعيشة.

حوالي 10% بدل مواصلات.

وبذلك يصبح راتب الموظف الأساسي هو 70% مما يأخذه سنويا، ومن ثم بناءًا على ال 70% يتم تحديد العلاوة المقررة على المرتب، والتي تزيد كل سنة بمعدل غير ثابت.

العلاوة السنوية للمعلمين 1444

وفي هذا السياق، جدير بالذكر أن “المالية السعودية ” كانت حددت في الأونة الأخيرة قيمة العلاوة السنوية للمعلمين حسب سلم الرواتب الخاص بهم، والذي ينقسم إلى 6 مستويات، حيث يشمل كل مستوى 4 رتب على الأكثر، وهم:

مساعد المعلم.

الممارس.

المعلم المتقدم.

الخبير.

أما العلاوة المقررة فهي كالآتي: