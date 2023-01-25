انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تصدر قرار هام بتعديل توقيت الحصص الدراسية .. هل سيتم الغاء الحصة الأخيرة؟!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية اصدرت قرارا جديدا يقضى بإعطاء الصلاحية لجميع المدارس الأهلية والعالمية، وذلك بتحديد ساعات اليوم الدراسي والجدول المدرسي.

لا تقل عن 35 و40 دقيقة

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حيث ان القرار اتاح سلطة تقديم بدء اليوم الدراسي بنصف ساعة أو تأخيره ساعة عما هو معتمد، إضافة إلى منح المدرسة مرونة في تحديد زمن الحصة الدراسية بحيث لاتقل عن 35 دقيقة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وعن 40 دقيقة للمرحلة الثانوية، للمدارس، نقلا عن “عكاظ”.

ويتضمن القرار الإشارة إلى أن تتم الاستفادة من الوفر المتحقق من المرونة في زمن الحصة الدراسية بالبرامج الإثرائية المرخصة من الوزارة وبما يتوافق مع ساعات التعلم اليومية والأسبوعية المماثلة في التعليم العام لكل صف دراسي.

ضرورة إشعار إدارة التعليم

ووجهت الوزارة في قرارها، المدارس الراغبة في تطبيق ما ورد فيها بضرورة إشعار إدارة التعليم أو مكاتب التعليم العالمي الذي تتبع له مع أهمية إعلان توقيت اليوم الدراسي للمستفيدين قبل الفصل الدراسي بأسبوعين أو عند التسجيل في بداية العام الدراسي.