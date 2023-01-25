انت الان تتابع خبر السعودية تداهم مستودع تخزين مستلزمات طبية لعمالة وافدة .. وماعثروا داخله كان صدمة للجميع! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتمكنها من ضبط مستودع في مدينة الدمام خاص بتخزين مستلزمات طبية دون ان يحصلوا على ترخيص، بالإضافةً إلى عدم التزامه باشتراطات التخزين.

حيث ان “الغذاء والدواء” رصدت في المستودع المخالف 21362 مستلزمًا طبيًا مخزنة في ظروف “غير مناسبة” وأغلقته احترازيًا، وقامت باستدعاء القائمين عليه لأجل استكمال الإجراءات النظامية ضدهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة و المستلزمات الطبية.

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حملات رقابية

وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

في سياق متصل، قال مدير إدارة تقييم المخاطر في هيئة الغذاء والدواء عبد الله الدخيل: إن دور الهيئة مراقبة ومتابعة جميع الأغذية والأدوية في المملكة.

وأوضح أنه نظرًا لحجم السوق الكبير وتعدد الأصناف والمنتجات الغذائية وتنوع مصادرها من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي فإن الهيئة تحرص على مراقبة كل هذا بشكل دقيق ومستمر حفاظًا على سلامة الجميع.

الهيئة تباشر مهام عديدة على مستويات مختلفة

وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، تباشر مهام عديدة وعلى مستويات وأصعدة مختلفة خلال مراقبتها لجميع المنتجات، وأن من ابرز مهامها، هي:

1 – تفتيش الأغذية المستوردة بالمنافذ.

2 – مراقبة وتفتيش الغذاء المستورد قبل تصديره للمملكة.

3 – مراقبة المنتجات في الأسواق والمصانع والمستودعات.

4 – متابعة الإنذارات ومستجدات سلامة الغذاء على المستوى الدولي.

5 – العمليات العلمية التي تجرى على بيانات الهيئة وشركائها والبيانات المتاحة.

جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها

في الوقت نفسه، أكد مدير مختبر الغذاء في هيئة الغذاء والدواء، فهد أبو خليل، أن جميع الأغذية في المملكة يتم تحليلها، مبينًا أن المختبر له مجال واسع وأن نطاق التحليل به كبير جدًا ويغطي جميع المنتجات الغذائية، من اللحوم والخضراوات واللبان ومنتجاتها والحبوب، والمياه، والمواد التعبئة والتغليف.