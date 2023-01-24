انت الان تتابع خبر السعودية تفرض رسوم شهرية جديدة على كل مقـيم في المملكة .. وهذه هي الرسوم الجديدة لكل مهنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السعودية اعلنت عن عدد من التفاصيل الهامة بخصوص المقيم الذي يرغب بطلب استقدام عائلته ورسوم ، ابرز تلك التفاصيل هو توضيح رسوم استقدام العوائل 1444 هـ في السعودية والتي جاءت كالتالي وفق آخر التعديلات. الاستقدام العائلي يكون بمبلغ ال2000 ريال سعودي فقط لا غير.

ويتم دفع ال400 ريال سعودي بشكل شهري عن كل فرد من ضمن الاستقدام العائلي.

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شروط الاستقدام العائلي في السعودية هناك عدد من الشروط الهامة التي لابد من توفرها من أجل إستقدام العائلة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، موضح إليكم كالتالي:-

ملأ النموذج الإلكتروني من خلال موقع منصة التأشيرات الإلكتروني التابع إلي وزارة الخارجية السعودية، وختمه ومصادقته بشكل إلكتروني من خلال جهة العمل أو الغرفة التجارية.

عند التقديم لابد من كتابة كافة البيانات باللغة العربية فيما عدا الاسم إذا كان الزائر غير عربي.

لابد أن تكون الإقامة الخاصة بالمقيم سارية المفعول. يجب أن يكون الشخص القادم للزيارة هو من أقارب الدرجة الأولي.

لابد أن يكون المقيم طالب تأشيرة الزيارة العائلية لديه إقامة عمل وليس مرافقا.