انت الان تتابع خبر مع اقتراب موعد إيداع الدعم .. مستفيدو حساب المواطن السعودي يتساءلون عن خطوات الاعتراض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مستفيدين برنامج حساب المواطن السعودي يتسائلون عن كيفية الاعتراض على اهلية حساب المواطن، حيث اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية امكانيه تقديم اعتراض على النتيجه إذا لم تتأهل أو في حال حدث نقص في مبلغ الدعم الذي يوفره برنامج حساب المواطن للمواطنين المستحقين بالمملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض لكم في السطور التالية خطوات اعتراض حساب المواطن بالتفصيل.

الاعتراض على اهلية حساب المواطن

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فتح باب الاعتراض على اهلية حساب المواطن بعد نزول كل دفعة جديدة، ولكي تتمكن من تقديم اعتراض على الدفعة الجديدة بحساب المواطن، قم باتباع الطريقة الآتية:

في البداية قم بالدخول على موقع برنامج حساب المواطن. ثم سجل الدخول وكلمة المرور لحسابك الشخصي. وسوف تعرف أسباب ظهور حالة غير مؤهل سواء المطلوب تحديث البيانات أو استكمال وثائق. بعد ذلك، انقر على الاعتراض على الدورة الأهلية. واستكمل الخطوات المطلوبة، ثم انقر “حفظ”. التسجيل في حساب المواطن وللتسجيل في برنامج حساب المواطن، اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بإنشاء حساب جديد عبر البوابة الخاصة بالبرنامج. وكتابة البيانات الشخصية مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. ومن ثم سيتم تسجيل الدخول للموقع، و استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة برقم السر المؤقت لإتمام التسجيل. ثم قم بتغيير كلمة المرور. وإدخال البيانات كاملة. بعد ذلك، قم برفع الوثائق المطلوبة. وفي النهاية راجع البيانات وتأكد من صحتها. استعلام حساب المواطن برقم الهوية ولكي تتمكن من عمل استعلام حساب المواطن برقم الهوية، قم بإتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على برنامج حساب المواطن، باستخدام إسم المستخدم ورقم المرور.

بعد ذلك، قم بالنقر على “نتيجة الاهلية” من قائمة الاختيارات.

وسوف يظهر لك انك كنت مؤهل أو غير مؤهل.

وفي حال كنت مؤهلا للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، سيظهر أمامك البيانات التالية “تاريخ دراسة الأهلية بالحساب، وكل بيانات التابعين للعائل وعددهم، وكل حالات الأهلية السابقة الخاصة بالمستفيد”. واذا كنت غير مؤهل، سيظهر أمامك رسالة “غير مؤهل”، بجانب البيانات التالية: “تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والأسباب المتعلقة برفض الأهلية لصرف الاستحقاق”.

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن السعودي قام بتوفير عدة قنوات يمكن للمستفيد من خلالها الاستعلام عن الحالة ورفع الاعتراض في البرنامج، وهم: رقم حساب المواطن المجاني، خدمة المستفيدين، صوتك مسموع، البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.