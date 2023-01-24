انت الان تتابع خبر ب 55 ريال فقط سافر على طيران أديل….تعرف على أهم الوجهات وتفاصيل الحجز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يطرح طيران أديل عرض تسويقي أمام المسافرين للواجهات المختلفة بقيمة تذاكر منخفضة تصل إلي 55 ريال سعودي، وهو سعر مناسب يشجع الكثيرين علي تحديد واجهات السفر، تتنوع المزايا والعروض من قبل شركة طيران أديل التابعة للخطوط السعودية من وقت لأخر.

طيران أديل

ازدهار طيران أديل التابع للخطوط السعودية جعله منافس قوي في مجاله مجال النقل الجوي، ومن الاختيارات الأمثل أمام المسافرين في كافة عروضه ومميزاته المطروحة، ويطرح العرض علي الخطوط الداخلية كعرض ترويجي بصورة استثنائية، علي أن يبدأ العرض أمام المسافرين بداية من تاريخ 23 من يناير 2023م، علي الخطوط الداخلية للاتجاه الواحد، ويكون بداية السعر 55 ريال سعودي فقط، وهو نوع من الطيران الاقتصادي والذي يبحث عنه الكثيرين في تجربة السفر مع التمتع بمزاياه.

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عروض طيران أديل 2023

يقر مقر شركة طيران أديل في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية وتطبيق شعار “سافر يوميا بأقل الأسعار”.

تسعي شركة طيران أديل إلي جذب العملاء لها للحجز والسفر من خلال خطوطها بتقديم أفضل الخدمات والعروض المتاحة، مع اقتراح الكثير من الواجهات للسفر، وأصبح عدد الواجهات المتاح من خلالها 27 وجهة للطيران الداخلي والخارجي، وتحملها لنقل 18 مليون مسافر علي متن طائرتها، ومن الأهداف الأخري للشركة في الوقت الحالي العمل علي ربط المملكة العربية السعودية بعدد من الرحلات الجوية اليومية، بأسعار خارج المنافسة ومناسبة للجميع داخليآ وخارجيآ.

ولكي يستفيد الجميع من العرض المتاح من قبل الشركة فإن الشركة تتيح إمكانية الحجز قبل موعد السفر بمدة 55 يوم، وعن طريقة الحجز لاختيار واجهة السفر والمقعد، يمكن لجميع المسافرين زيارة الموقع الإلكتروني لطيران أديل من هذا الرابط www.flyadeal.comو الأستعانة أيضآ بتطبيقات الأجهزة الذكية في الحجز.