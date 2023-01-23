انت الان تتابع خبر آخر نداء من وزارة الموارد البشرية في السعودية لمستفيدي الضمان.. سجلوا في هذا التوقيت قبل أن تحرموا من المساعدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على مد يد العون للمواطنين وإتاحة المجال والتماس الأعذار لكل من تأخر أو تعذر في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمساعدتهم وإعدادهم لمواجهة الحياة بكل تفاصيلها.

وقد تم بالأمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 صرف المعاش الشهري للمستحقين من جميع البنوك السعودية ولكن البنك الأهلي تأخر قليلاً، وقد تم الإعلان من بعض المستفيدين القدامى أن معاشهم الشهري ناقص غير كامل، وبعد الصرف جاءت الوزارة لتصدر نداء هام لجميع مستفيدي الضمان سارعوا بالتسجيل قبل يوم 5 نوفمبر الحالي، تابعونا لتفاصيل الخبر.

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*طريقة التسجيل في الضمان الجديد:

ـ ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ـ ثم سجل دخولك إلى منصة الضمان الاجتماعي.

ـ اضغط على تسجيل الدخول.

ـ إنشاء حساب جديد.

ـ ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

ـ أضف البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم هاتفك في المكان المخصص لهم.

ـ ثم انقر على موافقة على الشروط والأحكام.

ـ اضغط على إرسال.

*طريقة تحديث البيانات:

ـ ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

ـ ثم على اضغط تسجيل الدخول.

ـ بعد ذلك اضغط على تحديث بيانات.

ـ ثم قم بملء جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرهم.

ـ أضف بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك في المكان المخصص لهم.

ـ اكتب جميع بياناتك والخاصة بدخلك الشهري

ـ موافقة على الشروط والأحكام.

ـ أرفق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ـ اضغط إرسال.

*نداء هام لجميع مستفيدي الضمان:

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر نداء هام لجميع مستفيدي الضمان، أنه على الراغبين في التسجيل بالضمان المطور الجديد أو من لهم طلبات اعتراض سرعة التسجيل في الدعم قبل يوم 5 نوفمبر الحالي.

ويرجع ذلك إلى أن من سيتقدم بالتسجيل في الموعد المحدد ويتم قبول أهليته سيستطيع صرف المعاش ابتداء من 1 ديسمبر 2022، أما من سيتأخر بالتسجيل بعد ذلك اليوم سوف يتم دراسة أهليته وإن تم قبوله لن يصرف دعم الضمان الجديد إلا بداية من 1 يناير 2022، كما أوضحت الوزارة أنه يتوجب على من صرف المعاش ناقصاً أن يتوجه لتحديث بياناته إلكترونياً وأن أسباب النقص في الدعم ترجع بنسبة كبيرة أن المستفيدين قد سجلوا راتب حساب المواطن على أنه دخل، ومن الضروري تعديل ذلك ليكتب في خانة الإعانة، ومن الممكن عدم كتابته لأنه لا يؤثر في استحقاق الضمان.