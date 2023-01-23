انت الان تتابع خبر السعودية تعلن مفاجأة عن إضافة 1650 ريال لتجديد الإقامة .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك العديد من المواطنين والمقيمين من في السعودية يواجهون العديد من الأسئلة والاستفسارات على صفحتها الرسمية للمديرية العامة للجوازات، وذلك لأجل معرفة العديد من الأمور والوقوف على حل بعض المشكلات التي تواجههم.

حيث ان المديرية تتفاعل باستمرار مع تلك الأسئلة وتقدم الإجابات التي تسهل عليهم الوصول إلى حلول أكيدة تحسم بها الكثير من الجدل، أو قد تدفعهم للتواصل معها على مقراتها الرسمية وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة.

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الجوازات ومشكلة تجديد الإقامة

وردت الجوازات على سؤال ورد إليها من أحد المقيمين عن مشكلة تواجهه بشأن تجديد الإقامة التي تظهر بقيمة 1650 ريال سعودي عند الاستعلام عنها من قبل الكفيل، لافتًا إلى أن تلك المشكلة يعاني منها منذ 6 سنوات، فردت المديرية أنه يتطلب من الأمر الإطلاع على رصيد المدفوعات الحكومية عبر منصة اعتماد، أو التواصل مع وزارة المالية عبر القنوات التالية:

الرقم الموحد لوزارة المالية: 19990

البريد الإلكتروني: [email protected]

عبر تويتر: @MoFCare

وإصدار تأشيرة الخروج والعودة

أما فيما يخص أحد المقيمين الذي تواجهه مشكلة عدم تمكنه من إصدار تأشيرة الخروج والعودة، فطالبته المديرية العامة للجوازات بضرورة مراجعة أحد فروعها أو مقراتها للتواصل وبحث مشكلته، لسرعة التواصل إلى جل سريع، كما يُمكنه التقدم بطلب رسمي عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال خدمة تواصل.