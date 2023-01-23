انت الان تتابع خبر تحذير أخير من وزارة الموارد البشرية السعودية لمستفيدي الضمان.. قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تقديم دعم الضمان الاجتماعي، فهي تعمل على إيصال الدعم المادي والعيني لمستحقيه الفعليين، وذلك لمساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وقد أعلنت الموارد اليوم عن تحذير أخير لمستفيدي الضمان القديم والمطور، فتابعونا لمعرفة أبرز ما جاء في تصريحات الوزارة.

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*الموارد البشرية تصدر تحذير أخير لمستفيدي الضمان:

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات تويتر عن أنه سوف يتم إغلاق باب التسجيل في الضمان ابتداء من الأول من نوفمبر 2022، وعلى كل من يرغب في تحديث بياناته التوجه لأقرب مكتب للوزارة في المنطقة الجغرافية التابع لها، كما نوهت عن أنه لا علم لديها إمكانية فتح باب التسجيل مرة أخرى، كما أضافت أن مستفيدي الضمان القديم سيصرفون معاش أكتوبر الحالي وسينقطع الدعم عنهم نهائياُ بعد ذلك الموعد في حين عدم تحديثهم لبياناتهم.

*شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

ـ أن يكون المتقدم للاستفادة من الدعم سعودي الجنسية.

ـ أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة.

ـ ألا يكون المتقدم يمتلك سجل تجاري خاص أو أي عقار ذو قيمة مالية عالية.

ـ ثم يشترط ألا يكون المتقدم مقيم بأحد دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

ـ كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم غير مشترك بأحد من برامج الدعم الأخرى.

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

*خطوات التسجيل في الضمان المطور:

ـ قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ اختر الصفحة الرئيسية.

ـ ثم انقر على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم إنشاء حساب جديد.

ـ أدخل البيانات المطلوبة منك بدقة، مثل رقم الهوية واسمك الرباعي ورقم الجوال.

ـ ثم أدخل رمز التحقق في المكان المخصص له.

ـ سوف تصلك رسالة من البرنامج على جوالك تفيد بنتيجة تقديمك، هل تم قبولك أم لا، وفقاً للشروط المحددة سابقاً.