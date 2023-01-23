انت الان تتابع خبر هام: وزارة التعليم السعودية تزف بشرى كبرى لجميع الطلاب وتعلن عن تمديد إجازة يوم التأسيس .. وهذه هي مدة الإجازة الجديدة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية كشفت عن جدول التقويم الدراسي بعد التعديل الذي قامت باجرائه هذه السنة لذلك يرغب الجميع بمعرفة على تم تغيير جدول الاجازات فيه وما هو موعد اجازة التأسيس السعودي؟

لذلك سوف نقوم بهذه المقال بمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بهذا اليوم وكم تستمر فترة الاجازة لجميع الطلاب والقطاعات العامة والخاصة

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موعد اجازة يوم التأسيس السث

فإنها سوف تبدأ يوم 22 فبراير 2023 الموافق 2 شعبان 1444 هجريًا، الذي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بذكرى تأسيسها كل عام ويوافق هذا التاريخ يوم الأربعاء تكون الإجازة لطلاب المدارس أربعة أيام وهي الأربعاء والخميس، وسيتم تمديدها إلى الجمعة والسبت الإجازة الرسمية الأسبوعية وتشمل جميع المراحل التعليمية في مختلف المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، حيث أنها الإجازة الأخيرة في الترم الثاني.

كم باقي على يوم التأسيس السعودي 2023؟

يستفسر العديد من الأفراد عن الموعد المتبقي لقدوم يوم التأسيس السعودي لعام 2023، حيث بدأ الجميع في تحضير الاحتفالات التي تبرز مدى أهمية هذا اليوم، فالمتبقي على موعد يوم التأسيس هو 30 يوم بدء من اليوم، والجديد بالذكر أن شعار يوم التأسيس يتألف بالعديد من الرموز المصطلحية مثل النخلة والصقر، السوق، الخيل ولكل منها معنى يبرز مدى قوة ونمو ورخاء المملكة العربية السعودية على مر العصور.