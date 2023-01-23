انت الان تتابع خبر هام: وزارة التعليم السعودية تعلن خبر سار ومفاجئ لأولياء الأمور بشأن الدراسة في رمضان .. هل سيتم تعليق الدراسة ؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مختصون وخبراء في وزارة التعليم السعودية كشفوا عن صدور اعلان عن استفتاء لاجل التعرف على الآراء بشأن تحويل الدراسة في رمضان عن بعد.

حيث تم صدور هذا الاستفتاء بعد نشرهم بأن الدراسة عن بعد في رمضان هي الطريقة الأنسب والأفضل في رمضان سواء بالنسبة للطلاب و للمعلمين أو لأولياء الأمور.

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وذلك لخصوصية هذا الشهر وتقليل التكلفة على الأهالي في الوقت الراهن، ونوهوا بأن السعودية الآن تمتاز بتطورها التكنولوجي والعلمي، حيث تمكنت من تحويل جميع الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية.

تحويل الدراسة في رمضان عن بعد

صرحت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم بصدور استفتاء بشأن تحويل الدراسة في رمضان عن بعد، وبناءً على نتيجته سيتم تحديد ما إن سيتم اتخاذ هذا القرار أم لا، وأعلنت الوزارة بأن أولياء الأمور مسموح لهم الاشتراك في هذا الاستفتاء، وفي عام 2021 تم إطلاق مثل هذا الحل وتم نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتم وضع أكثر من موعد لتوقيت الدراسة عن بعد لكافة المراحل سواء للابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، على أن يتم اختيار الأفضل من بينهم.

آراء أولياء الأمور حول المنصات التعليمية

وبعد التعرف على تفاصيل الاستفتاء بشأن تحويل الدراسة في رمضان عن بعد، فلقد رأي بعض أولياء الأمور بأن المنصات التعليمية كواجبات جيدة للغاية ولكن اعتبارها كمصدر تعليمي ليست جيدة منوهين بان هذا الشهر شهر عبادة وصيام وسيكون من الصعب على الجميع الدراسة فيه تحديدًا وأن هناك بعض الطلاب يدرسون في الخارج.

وهناك مجموعة من المعلمون شاركوا بهذا الاستفتاء وأشاروا بأن من المناسب بأن يتم تحويل لدراسة عن بع في رمضان من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، والتي أثبتت بالفعل فاعليتها تحديدًا خلال فترة انتشار فيروس كورونا وكذلك مع الأحوال الجوية التي لابد من تعليق الدراسة الحضورية فيها وتحويل الدراسة عن بعد.