السعودية تعلن فرض حظر تجوال لجميع هذه المناطق في المملكة بدءا من اليوم وحتى هذا الموعد .. تفاصيل!

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رياض - احمد صلاح - قام مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة باصدار توجيه هام وذلك بعدم مغادرة البيوت عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد الى حين انتهاء الحالة المطرية التي سوف تشهدها المنطقة إلا للضرورة، موجهو دعوة عدم الاقتراب من مواقع تجمعات الأمطار.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الخميس) إلى بعد غد (الجمعة) من 27 - 1444/5/29.

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