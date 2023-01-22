انت الان تتابع خبر منصة توكلنا السعودية تكشف عن مزايا فريدة وغير مسبوقة للمقيم والمواطن .. تعرف عليها بالتفصيل!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية بالكشف عن أهم مزايا التي قام المحفظة الرقمية باطلاقها في تطبيق “توكلنا خدمات”.

وكشف التطبيق إن الخدمة تمكن من استعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والوثائق الأخرى للمقيم والمواطن والزائر.

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وبين تطبيق توكلنا، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أهم مزايا المحفظة الرقمية ما يلي:

– نسخ معلومات البطاقة للمستخدم

– مشاركة البطاقة من المحفظة الرقمية للمستخدم

توكلنا يطلق خدمة المحادثة الفورية للرد على الأسئلة

وفي وقت سابق، أطلق تطبيق “توكلنا” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، خدمة “المحادثة الفورية”، للحصول على الإجابات المتعلقة بالأسئلة الشائعة للمستفيدين من تطبيق “توكلنا خدمات”.

كيفية الاستفادة من التطبيق

خطوات الاستفادة من خدمة المحادثة الفورية

– بعد تسجيل الدخول، اضغط على الصورة الشخصية أعلى الشاشة.

– اضغط على تواصل معنا.

– اختر المحادثة الفورية.

– يتم تسجيلك في الخدمة للاستفادة منها.

ماذا تعرف عن تطبيق توكلنا ؟

و”توكلنا”، هو تطبيق تم إطلاقه في بداية جائحة كوفيد – 19 للحد من انتشار فيروس كورونا، وإظهار حالة التحصين أو الإصابة للمستخدم. وقد تجاوز عدد مستخدميه 27 مليون مستفيد.

ويقدم التطبيق المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، معلومات لحظية ومباشرة عن عدد حالات إصابة كورونا بالمملكة، كما يساعد في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة في حال ظهور أعراض كورونا على المستخدم.